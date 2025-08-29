Los Parques Educativos ofrecen gran cantidad de talleres gratuitos en Córdoba
La Municipalidad de Córdoba informó la larga lista de ofertas relacionadas con la alfabetización digital: diseño, impresión 3D, programación, robótica, informática, paquete office, creación de contenido, inteligencia artificial y mucho más.
La Municipalidad de Córdoba remarcó que a lo largo del año se ofrece una amplia variedad de talleres gratuitos en tecnologías digitales para niñas, niños, jóvenes y adultos mayores en distintos puntos de la ciudad.
Estas propuestas se desarrollan en las Tecnotecas CREA y en los Puntos Digitales de los seis Parques Educativos de la ciudad, donde se dictan más de 70 talleres gratuitos orientados a promover el acceso al conocimiento y el uso de tecnologías digitales.
Las distintas temáticas incluyen diseño, programación, robótica, impresión 3D, alfabetización digital, arte digital, uso de herramientas como el paquete Office, trámites digitales, creación de contenido para streaming, inteligencia artificial, manejo de celulares y muchas más.
Además, una parte fundamental de estas propuestas está orientada a adultos y personas mayores, “para quienes la alfabetización digital representa una oportunidad concreta de conexión, participación y autonomía”, según remarcaron desde el municipio.
Las inscripciones se realizan de manera presencial en cada uno de los Parques Educativos y son completamente gratuitas.
Cronograma
-Parque Educativo Este (Ortiz de Ocampo s/n, barrio Campo de la Ribera)
-Streaming creación de videos tutoriales (6 a 16 años): lunes de 17:00 a 19:00 horas.
-Informática para adultos (+18 años): martes 08:30 a 10:00 horas. Jueves 09:00 a 10:30 horas.
-Informática para adultos ( +50 años): martes 10:00 a 11:30. Jueves 10:30 a 12:00 horas.
-Navegación libre/sala de juegos: lunes, martes y miércoles de 16:30 a 17:30 horas.
-Alfabetización para niños (6 a 10 años): martes y jueves de 17:30 a 19:15 horas.
-Programación y robótica ( 9 a 14 años): lunes y miércoles 17:30 a 19:15 horas.
-Trámites APP Mi Argentina/ Punto Digital: lunes 16:30 a 17:30 horas. Martes 12:00 a 13:00/ 15:30 a 17:30 horas. Miércoles 16:30 a 17:30 horas. Jueves 12:00 a 13:00 horas. Viernes 16:30 a 17:30 horas.
-Diseño e impresión 3D: viernes de 18:00 a 19:00 horas.
-Parque Educativo Noroeste (Macha y Chicalcó, barrio Villa Allende Parque)
-Alfabetización informática 20 a 60 años – GRUPO 1: lunes de 9:30 a 11:00 horas.
-Alfabetización informática 20 a 60 años – GRUPO 2: lunes de 15:30 a 17:00 horas.
-Paquete Office 20 a 60 años: viernes de 18:30 a 19:30 horas.
-Conociendo mi celular (+ 40 años): jueves de 15:00 a 16:00 horas.
-Conociendo mi celular (+40) GRUPO 2: viernes de 15:30 a 17:00 horas.
-Robótica para niños y niñas de (7 a 12 años) Grupo 1: lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 horas.
-Crea tu propio videojuego (8 a 12 años): miércoles y viernes de 08:30 a 9:30 horas.
-Programación y robótica de 8 a 12 años Miércoles y viernes de 9:30 a 10:30 hs
-Programación y robótica (+13 años): miércoles y viernes de 11:00 a 12:00 horas.
-Informática e inglés para adultos (+18): martes de 08:30 a 09:30 horas.
-Inglés y robótica (8 a 12): jueves de 16:30 a 17:30 horas.
-Laboratorio de robótica e inglés de (5 a 12 años): martes de 9:30 a 10:45 horas.
-Trámites digitales-validación de identidad de Mi Argentina: lunes y miércoles de 16:30 a 17:30 horas. Viernes de 17:00 a 18:00 horas.
-Crea tu cómic (+18 años): jueves de 18:00 a 19:30 horas.
-Diseño web (+18): lunes de 11: 30 a 13:00 horas.
-Taller de edición de videos (+15 años): lunes de 13:30 a 15:00 horas.
-Taller de prevención de estafas (+18): martes de 13:30 a 15:00 horas.
-Taller de IA (+18 años): martes de 15:30 a 16:30 horas.
-Diseña y crea: impresión 3D (7 a 12 años): lunes y miércoles de 118:30 a 19:30 horas.
-Parque Educativo Norte (Del Molino y Del Acueducto, barrio Marqués Anexo)
-Alfabetización digital para niños y niñas – GRUPO 1: lunes de 11:00 a 12:30 horas.
-Alfabetización digital para niños y niñas -GRUPO 2: martes de 10:30 a 12:00 horas.
-Alfabetización digital para jóvenes – GRUPO 1: unes de 12:30 a 14 horas.
-Alfabetización digital para jóvenes – GRUPO 2: martes de 12:00 a 14 horas.
-Arte digital para niños y niñas (6 a 10 años): martes y miércoles de 15:00 a 16:00 horas.
-Introducción al uso de dispositivos tecnológicos (adultos): martes y miércoles de 16:00 a 17:00 horas.
-Introducción a la impresión en 3D (+20) Martes y miércoles de 14 a 15 hs
-Computación para niños y niñas: miércoles de 10:00 a 12:00 horas.
-Mi Argentina/trámites digitales: lunes, martes, miércoles y viernes de 15:00 a 18:00 horas.
-Navegación libre: lunes de 15:00 a 16:30 horas (7 a 10 años) y de 16:30 a 18:30 horas (12 a 14 años). Viernes de 15:00 a 18:00 horas.
-Introducción a la informática (adultos): viernes de 12:30 a 14:30 horas.
-Alfabetización digital (+12): viernes de 10:30 a 12:00 horas.
-Parque Educativo Sureste (Nazario Benavídez y Francisco Uzal, barrio Avellaneda)
-Introducción al mundo informático (+18 años): lunes de 08:30 a 10:50 horas.
-TICS y robótica (8 a 12): lunes de 14:00 a 15:45 horas.
-Enseñanza de celulares (+18): lunes de 11:00 a 12:00 horas.
-Consulta digital (+9 años): lunes de 12:00 a 13:30 horas. Miércoles de 10:30 a 11:30 horas.
-Mundo informático (+18 años): martes de 08:30 a 11:30 horas.
-Arte digital (5 a 10 años): martes de 17:00 a 18:05 horas.
-Robótica y programación (5 a 10 años): martes de 14:15 a 15:30 horas.
-Herramientas digitales para la inclusión laboral (+18): martes de 15:45 a 16:45 horas.
-Producciones audiovisuales (10 a 14 años): jueves de 14:15 a 15:45 horas.
-Competencias y habilidades digitales para esta nueva era (+16): martes de 18:30 a 19:40 horas. Jueves de 18:10 a 19:40.
-Música digital (9 a 15 años): miércoles de 14:00 a 15:20 horas.
-Parque Educativo Sur (Río Pinto y Ballesteros, barrio Congreso)
-Uso del celular y auto gestión: martes 14:00 a 15:30 horas.
360° inteligencia artificial, Matific y realidad aumentada para niños: martes de 16:00 a 17:30 horas.
-Trámites online validación de identidad: martes de 18:30 a 19:30 horas. Jueves de 18:00 a 19:00 horas.
-Programación y robótica (+5 años): lunes de 10:30 a 11:30 horas y de 15:30 a 18:30 horas.
-Actividad en Tecnoteca, Matific, IA para realidad aumentada +10 años: lunes de 11:30 a 15:30 horas.
-Diseño e impresión 3D: lunes 18:30 a 20:30 horas.
-Herramientas digitales word-power point-canva (+18): miércoles 18:00 a 20:30 horas.
-Taller de computación word-excel para adultos: martes 9:30 a 11:45 horas.
-Uso de celular para adultos +18: martes de 12:00 a 13:30 horas.
-Taller de computación word-excel para adolescentes 10 a 14 años: miércoles de 9:30 a 11:00 horas.
-Taller de programación y robótica 6 a 9 años: miércoles de 11:00 a 12:00 horas.
-Coder Dojo club de programación +11: sábado de 15:00 a 17:30 horas.
-Parque Educativo Estación Flores (Aviador Silvio Pettirossi 3737)
-Diseño Gráfico y Digital: lunes y miércoles de 10:30 a 12:00 horas.
-Manejo del celular y las nuevas tecnologías (adultos y adultos mayores): lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 11:00 horas. Lunes y viernes de 16:30 a 18:00 horas.
-Programación: Martes y jueves de 10: 00 a 11:30 horas.
-Trámites digitales (asistencia para realizar trámites): lunes, miércoles y viernes de 12:00 a 13:00 horas.
-Fábrica 3D (taller de diseño e impresión 3D): martes y jueves de 11:30 a 13:00 horas.
-Dibujo digital (+12 años): lunes y jueves de 18:30 a 20:00 horas.
-Programación para niños (+7 años): martes y viernes de 18:30 s 20:00 horas.
-Club CREA: martes y jueves de 17:30 a 19:00 horas.