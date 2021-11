Luego de que se anunciara que la municipalidad de Córdoba sorteará 2.260 chapas de taxis y remises en la ciudad, se alzaron distintas voces a favor y en contra. En este caso, Jorge Montes, Presidente de la Asociación de TeleTaxis se opuso a que se vuelque esa cantidad al sistema, haciendo hincapié en que serán entregadas a personas que no tienen nada que ver con el sector.

"Nos parece mal que cada vez que hay un sorteo de chapas ingrese un grupo de gente que no corresponde al sistema, que no pertenece al sistema y es el que lo ha corrompido siempre porque aprovechan la oportunidad y no traen soluciones. Las soluciones del problema que se plantea acá van por otro lado", sostuvo en diálogo con Radio Universidad.

En ese sentido expresó que los permisionarios no están de acuerdo con la modalidad en que se realizará el sorteo. "No estamos de acuerdo en el modo. Sí estamos de acuerdo absolutamente en que las chapas se las adjudiquen a los choferes, pero en un número adecuado. No sabemos realmente cuántas chapas faltan, no hay un estudio serio de esto", agregó, en sintonía con lo que habían manifestado los choferes de taxi.

Montes sostuvo que la cantidad de chapas a sortear son muchas, y eso afectará los ingresos de quienes trabajan hoy en el sector: "van a poner 2200 chapas en la calle, sin que se combata la ilegalidad. No se combate la ilegalidad con más legalidad, se combate con otras cosas. No estamos de acuerdo en eso", remarcó.

Por otro lado, señaló que las chapas que se sortearán deberían tocarles a los choferes que están en actividad, pero eso no será así. "El cronograma dice que sólo el 4% de los choferes que están en actividad son los que van a tener una licencia nueva. Los demás son sectores que no pertenecen a la actividad y va a pasar lo mismo que pasa ahora. Esa gente no es cumplidora de servicios como corresponde, y terminamos pagando los platos rotos nosotros, que tenemos muchos años en el mismo".

En ese marco, Montes admitió que se les va a achicar el negocio a los taxistas que trabajan en el sistema con la cantidad de chapas que van a sortear, y ejemplificó: "en un barrio donde hay 20 farmacias no le podés poner 50". Por eso, insistió en que "debe haber un estudio serio para saber cuál es la ecuación de la cantidad de taxis y remises con respecto a la cantidad de habitantes que no está".

No obstante, reconoció que faltan taxis los sábados y domingos. "Es verdad. Nos hacemos cargo de eso", sostuvo Montes, añadiendo que "si devolvieran al sistema las chapas que, por distintas situaciones, están guardadas, con eso estaría solucionado el problema", concluyó.

