La comuna de Los Reartes, en Calamuchita, celebra la llegada de la primavera y el Día del Estudiante en la Plaza El Vergel. 

Invitan  a compartir una tarde especial en familia y con amigos este sábado 20 de septiembre desde las 14 horas. 

La perlita será para los más pequeños: Solcito Fijo alegrará la tarde con un show a todo ritmo y color. 

Además anticiparon que habrá servicio de buffet a cargo de los estudiantes de 6° año del IPEM 385 Valle de Los Reartes.

Y, en caso de lluvia, el evento se desarrollará en el SUM Atahualpa Yupanqui.

