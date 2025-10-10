Los SRT de la UNC, presentes este viernes en la Feria del Libro

Como en múltiples oportunidades, los medios de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), son parte de la Feria del Libro de la ciudad de Córdoba.

Y esta edición no es la excepción.

Desde el primer día, diversos formatos de la programación son transmitidos desde la Supermanzana de la plaza de la Intendencia, epicentro del evento, y diversos segmentos de Canal 10 y las radios lo tienen como eje.

Este viernes, Radio Universidad AM 580, Canal 10, FM 102.3 y cba24n.com.ar) vuelven a contar con programas emitidos desde el lugar de los hechos.

Por un lado, con el programa ‘Tanta Trampa’, que va de 11:00 a 13:00. Conducido por Juan Cruz Taborda Varela, tiene la particular visión histórica y actual del periodista, que además es uno de los curadores de la Feria.

Para la jornada de hoy, se destaca la charla con Martín Kohan, que estará presente el sábado.

Entre las 13:00 y las 16:00, en tanto, Dante Leguizamón y equipo llevan adelante ‘Otra vuelta de tuerca’ a través de las radio-emisoras.

Los martes y jueves, desde las 16:00, también se emite desde la Feria del Libro el programa ‘El daño ya está hecho’, que conduce Rodrigo Artal.