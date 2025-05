El dolor es grande en el fútbol de Córdoba por estas horas. La muerte de Luis Galván, conocida este lunes, es la referencia.

Sus gloriosos años en Talleres lo llevaron a ser parte del plantel de la selección argentina que a la postre sería campeona del mundo en 1978.

Ese fue un año muy particular en la vida del futbolista, nacido en el santiagueño pueblo de Fernández hace poco más de 77 años.

Así lo narraba hace un tiempo en el pódcast Caravana Mundial: “A mí me llegó la citación de última. En enero del ‘78 jugamos la final con Independiente (del Nacional ’77) con Talleres. Perdimos esa final y me fui a Santiago del Estero porque aquí no podía salir a la calle… me decían ‘Cómo van a perder ese partido, si lo tenían ganado’. Quería estar un poco más tranquilo. Pero estando allá me llamaron y me dijeron ‘Galván, tenés que volver’. Pensé que era una broma, pero me habían llamado de la Selección”.

Recordó haber sido “uno de los últimos convocados” a sabiendas de que “Menotti me conocía por jugar en el 75 los Juegos Panamericanos con la selección del interior”, pero “no había sido convocado los primeros meses de preparación para el Mundial”.

¿Entonces? “Armé la valija y me fui a Buenos Aires. En la concentración conocía a algunos muchachos, los de Talleres, como (Miguel) Oviedo, (Daniel) Valencia y (Humberto) Bravo. Y después me quedaba en habitaciones hablando, porque esto del Mundial era nuevo para nosotros”.

Galván terminó siendo una de las figuras del equipo, con Daniel Passarella como compañero de zaga.

A tono con lo que significó para el club, este martes de 12:00 a 15:00 en La Boutique, el estadio de Talleres, se instala la capilla ardiente para la despedida de sus restos.