Luis Juez cuestionó este martes al presidente Javier Milei por el hostigamiento que recibió de parte de tuiteros de La Libertad Avanza por su votación en la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“¿Cómo me puede obligar a mí, padre de una criatura con parálisis cerebral, a que esté en contra de la discusión en discapacidad? Y pasó eso”, afirmó el senador cordobés en una entrevista con La Nación Más.

Juez se mostró dolido por la falta de empatía y la inacción de Milei en torno a la catarata de mensajes en las redes sociales vinculadas a “Las Fuerzas del Cielo” y, en particular, con el influencer Daniel Parisini.

“Es muy difícil querer conducir un país si no podés frenar a un par de tuiteros, no animarte a levantar un teléfono y decir ‘muchachos, ¿qué está pasando? Le están pegando a mi amigo, se están metiendo con su hija; ¿están en serio o qué les pasa?’”, reclamó el senador.

En cuanto al rumbo del gobierno libertario, Juez afirmó que le falta “gestión” y remarcó que sólo se arrodilla ante Dios: “No te puedo acompañar en la locura”, agregó.

Asimismo, el exintendente dijo que mantiene la alianza en Córdoba con La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones y afirmó que prestará ayuda en la fiscalización.