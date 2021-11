Tras el triunfo en las elecciones legislativas de este domingo con más del 54% de los votos, el ahora senador electo de Juntos por Córdoba (JPC), evaluó junto a su compañero que fue electo para ser diputado, Rodrigo de Loredo, cuáles serán los pasos a seguir por esa fuerza.

Al ser consultado por los discursos brindados en la noche del domingo electoral por el presidente Alberto Fernández, Juez aseguró que “vamos a tener que analizar bien que haremos porque a las diez de la noche vimos a un Presidente llamando al diálogo y a las once lo vimos convocando a una marcha para festejar el triunfo”, aseguró Juez en dialogo con el programa "Pensavalle Informa" de Radio Universidad.

“La actitud del presidente nos obliga a ser más mesurados porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Me parece patológico lo de Alberto Fernández, primero dice una cosa y luego se junta con los chicos de La Cámpora y dice otra. Creo que es grave, porque si un Presidente no es capaz de escuchar lo que dicen las urnas y cree que hay margen para festejar, es grave”, aseguró Juez.

En esa línea, indicó que no cree que haya nada para festejar en el país porque lo que se vive es una tragedia. Y lamentó que no haya nadie que le avise a Fernández sobre esta situación tan compleja.

Respecto de lo que debería hacer el Gobierno nacional tras las elecciones legislativas, Juez consideró que debería cambiar el proyecto de presupuesto para 2022.

“Lo primero que tiene que hacer el Presidente es pedir que le devolvamos el proyecto de presupuesto 2022 para reconducirlo, porque es la Ley madre que va a regir el plan económico. Pero eso no está pasando y es grave, porque habla de un nivel de fragilidad para entender la realidad. Tengo la mejor predisposición, pero es algo grave lo que está pasando, no veo que tenga madurez”, sentenció el senador electo.

"Ayuda" a Schiaretti

Al referirse a la convocatoria del gobernador Juan Schiaretti para generar desde Córdoba un modelo de gestión similar al que aplicó en sus gobiernos, Juez aseguró que “no entiende que le pasa a la dirigencia política, porque la provincia también está en crisis.

“No sé qué miedo puede tener Schiaretti que fue gobernador tres veces. Pero no se entiende que Córdoba también está mal, tiene número horribles; la pobreza, la marginalidad, el empleo. ¿Para que convoca Schiaretti, para armar una grieta encima de otra grieta?”, se preguntó el dirigente del Frente Cívico.

Sobre ese tema, confirmó que junto a Rodrigo de Loredo van a cursarle al gobernador un pedido de audiencia para ponernos a disposición, “no para armar el cordobesismo, sino para defender a Córdoba. Queremos ayudarlo desde el Congreso para ver qué podemos hacer para ayudarlo”, aseguró.

“Anoche no los entendí ni a Alberto Fernández ni a Juan Schiaretti. Hay que saber perder en la vida. Hay que reconocer las derrotas y ver que se puede hacer para cambiar. No es tan difícil reconocer las derrotas”, dijo Juez.

Ciudad de Córdoba

Con respecto a los resultados de la elección en la capital, Juez aseguró que ganaron en casi todos los barrios de la ciudad de Córdoba “a pesar de la publicidad oficial de la Provincia y la Municipalidad”.

“Les pegamos un palizón sin un peso. Ellos repartieron pauta hasta ayer mismo. La gente está al medio. Me parece que la dirigencia debería estar en otra frecuencia y a la altura de las cosas”, advirtió.

Milei y el crecimiento de la derecha

Al ser consultado por el crecimiento de los partidos de extrema derecha cómo el referenciado en Javier Milei que obtuvo el 17% de los votos en Capital Federal, Juez aseguró que “es bueno que surjan estos espacios”.

“Nadie tiene la vaca atada, está bueno que aparezcan estos sectores, dirigentes que aparezcan planteando cuestiones de manera disruptiva, aun cuando uno no comparta esas ideas. Esta muy bueno, eso es lo bueno de la democracia”, advirtió.

Rodrigo de Loredo

Al ser consultado por que debería ocurrir en los próximos meses en el país, el diputado electo, Rodrigo de Loredo pidió al Gobierno que escuche el mensaje de las elecciones.

“Espero que haya un Gobierno que entienda lo que está pasando, que no se aísle aún más, que tome el mensaje de las urnas. Espero que propongan un debate en serio y nosotros vamos a estar ahí, no para cogobernar sino para equilibrar fuerzas durante estos 24 meses antes de que se vaya el Gobierno, para que se vayan de la mejor manera”, cerró De Loredo.