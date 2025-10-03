Continúan las esquirlas por un nuevo escándalo de proporciones que afecta al gobierno nacional y a sus escasos apoyos en otras fuerzas políticas.

El Frente Cívico ha ratificado que trabajará en las elecciones de medio término en nuestra provincia a pesar de no haber solicitado ningún espacio en las listas del oficialismo nacional. Su principal referente, Luis Juez, se desmarcó de la situación y solicitó que Espert baje su candidatura en el distrito más importante del país.

En diálogo con Radio Mitre Córdoba, remarcó que el caso que lo involucra en el financiamiento de su campaña hace unos años con dineros procedentes del narcotráfico es un espanto y solicitó que no haya actitudes tibias y especulativas.

También agregó que el narcotráfico es el tema más humillante y delicado que hay en la Argentina. Además, remarcó dejar la conveniencia política de lado cuando se trata de temas tan sensibles para la sociedad.

Por último, insistió en la necesidad de poder caminar por la calle pudiendo mirar a la gente a los ojos. Consideró, asimismo, que la situación de Espert está dañando a todos los integrantes de La Libertad Avanza y no solo la elección puntual de la Provincia de Buenos Aires.

Concluyó que la honestidad y la inocencia se defienden de otra manera. No basta con serlo, sino que también hay que parecerlo. En un mensaje directo al presidente y a la conducción libertaria, aseguró que el grado de la crisis amerita otra forma de plantarse y decidir.