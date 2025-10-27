Luis Juez: “Los cordobeses se cansaron de que los mismos de siempre manejen todo”

El senador del Frente Cívico, Luis Juez, apuntó contra el oficialismo provincial luego de los resultados electorales. La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en Córdoba, con más del 40% de los sufragios y cinco bancas aseguradas en Diputados.

En diálogo con Mirá Quién Habla por Canal 10, Juez celebró el desempeño del espacio libertario, del que su fuerza formó parte como aliada, y cargó contra el aparato provincial. “Estamos acostumbrados a que el peronismo de Córdoba haga un uso obsceno del dinero público. Montaron un call center con recursos del Estado para apretar empleados y orientar el voto. Pero la gente no es tonta, hay gente que no tiene precio”, disparó.

El dirigente también apuntó contra las encuestadoras que, según él, “intentaron inclinar la balanza hasta último momento” y celebró que “esta vez no les sirvió”. “Hay un hartazgo enorme. Los cordobeses se cansaron de que los mismos de siempre manejen todo, de que todo tenga un precio. Y esta elección lo dejó clarito”, expresó.

Por otra parte, Juez reveló que intercambió mensajes tras la elección: “Vi a un Milei más sereno, con vocación de diálogo. Ojalá se mantenga así, porque si fracasa le va a ir mal a todo el país”, señaló.

De cara a 2027, el senador adelantó que volverá a competir por la gobernación. “Voy a intentarlo una vez más, pero no quiero ser un obstáculo. Córdoba necesita una alternativa seria y amplia que de una vez por todas le dispute el poder al peronismo”, afirmó.