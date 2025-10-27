El senador del Frente Cívico, Luis Juez, apuntó contra el oficialismo provincial luego de los resultados electorales. La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en Córdoba, con más del 40% de los sufragios y cinco bancas aseguradas en Diputados.

En diálogo con Mirá Quién Habla por Canal 10, Juez celebró el desempeño del espacio libertario, del que su fuerza formó parte como aliada, y cargó contra el aparato provincial. “Estamos acostumbrados a que el peronismo de Córdoba haga un uso obsceno del dinero público. Montaron un call center con recursos del Estado para apretar empleados y orientar el voto. Pero la gente no es tonta, hay gente que no tiene precio”, disparó.

Luis Juez: “Los cordobeses se cansaron de que los mismos de siempre manejen todo”

El dirigente también apuntó contra las encuestadoras que, según él, “intentaron inclinar la balanza hasta último momento” y celebró que “esta vez no les sirvió”. “Hay un hartazgo enorme. Los cordobeses se cansaron de que los mismos de siempre manejen todo, de que todo tenga un precio. Y esta elección lo dejó clarito”, expresó.

Por otra parte, Juez reveló que intercambió mensajes tras la elección: “Vi a un Milei más sereno, con vocación de diálogo. Ojalá se mantenga así, porque si fracasa le va a ir mal a todo el país”, señaló.

De cara a 2027, el senador adelantó que volverá a competir por la gobernación. “Voy a intentarlo una vez más, pero no quiero ser un obstáculo. Córdoba necesita una alternativa seria y amplia que de una vez por todas le dispute el poder al peronismo”, afirmó.