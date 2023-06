En el último tramo de la campaña para la elección a gobernador en la provincia de Córdoba, el candidato de Juntos por el Cambio, Luis Juez, se mostró confiado de obtener un triunfo el próximo domingo y criticó a su principal contendiente, Martín Llaryora de Hacemos Unidos por Córdoba.

“Una me la robaron, la otra la perdí, esta debería ganarla” dijo Juez en diálogo con el programa “Ponete al día” por radio Universidad. En esa dirección, sostuvo que se impondrá en la elección del próximo domingo. "Vamos a ganar por “6 o 7 puntos” de diferencia, aseveró.

“Se creen que con la plata compran todo y la dignidad no se compra con plata. Los veo desesperados, no la ven venir y se van a comer una paliza el domingo”, expresó. Resaltó que ve al intendente de la ciudad “arriando a los monotributistas, para que salgan a hacer la campaña porque los militantes no están laburando” y pidió a la ciudadanía que recuerde que adentro del cuarto oscuro “están solos” y no está el puntero político.

En otro orden, atacó al gobierno de la provincia, al señalar que “se olvidó de los pilares básicos del Estado; la salud pública, la educación, la seguridad y la previsión social”. “Creían que corriéndonos con las plazas, no iban a hablar de la jubilación; que con el Parque de la Biodiversidad, no iban a tener que hablar de la seguridad”, añadió.

Más adelante, afirmó: “Eso se va a terminar, pero eso hay que ir a buscarlo” y recordó a los ciudadanos que el lugar para generar los cambios, es en las urnas.

“Ni Angeloz, ni Mestre, ni De la Sota ni Schiaretti, necesitaron tantos recursos públicos para sostener una candidatura”, aseguró en relación a los millonarios gastos en pauta publicitaria para la campaña de Llaryora.

Más adelante comparó lo acontecido con Oscar González con lo sucedido en Chaco. “Te aparece un Oscar González. Qué diferencia hay con el episodio de Chaco y el de Oscar González, se preguntó. "Ni cinco minutos estuvo interrogado", disparó en torno al choque protagonizado por quien era presidente de la Unicameral, en el Camino a las Altas Cumbres, que ocasionó la muerte de la docente Alejandra Bengoa y gravísimas heridas a su hija y otra adolescente que la acompañaban.