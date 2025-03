Este lunes 17 de marzo, personal de ARCA, ex Afip. Realizarán asambleas de dos horas, entre las 11hs y las 13hs en ARCA Ciudad de Córdoba, La Rioja, San Francisco, Villa Dolores, Cruz del Eje y Chilecito.

En Córdoba, la asamblea general de trabajadores/as se realizará a las 11 hs. en la sede de Bv.San Juan 325.

Bajo la consigna, #NOALCIERRE de Distritos y Receptorias, personal de estas reparticiones también reclaman que a un año de protestas, dicen “Basta de congelamenito salarial.

Javier Varetto, Secretario General de Aefip Córdoba, en diálogo con cba24n.com.ar, señalo que “si bien está abierto el diálogo con el Gobierno Nacional y hay una mesa para tal fin, no está avanzando en muchas soluciones, mientras que este lunes habrá una reunión relacionada con el cierre de los distritos, respecto de lo que el Sindicato está planteando que no los cierren y que se les de un formato administrativo inferior, que no es imposible porque en otros lugares hay, lo que solucionaría la problemática con los trabajadores y los ciudadanos en general.”

Asimismo, Varetto nos adelantó que “el miércoles habrá una nueva reunión por la cuestión paritaria que está congelada desde el 2024 frente a la que hay una mínima oferta del Gobierno para Enero y Febrero pero es la mitad del IPC que es lo que por lo menos el Sindicato está pidiendo, ni tampoco incluye en el debate nada de lo anterior que estuvo congelado.”

Finalmente el Secretario General de Aefip Córdoba presagió un escenario de mayor conflictividad para las semanas próximas y ratificó el estado de asamblea de 11 a 13hs, este lunes en todo el ámbito de la seccional.