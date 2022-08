El ex presidente Mauricio Macri criticó en durísimos términos al gobierno nacional, al calificarlo de “un rejunte de último minuto para batallar por el poder y por la impunidad”. En una disertación realizada en la Bolsa de Comercio de Córdoba indicó que, no obstante, hoy "siento que hay futuro".

En ese sentido, el ex mandatario expresó que si bien "Todo eso esta colapsando y este colapso trae mucho dolor, ha hecho como un rayo iluminador, y más del 60% de los argentinos, no ya el 41% (que lo votó en 2019) dice basta".

"Hoy lo que estamos recorriendo son caminos inexplorados, estamos viendo el colapso de una forma de hacer política de una cultura oscura del poder, el colapso de la insensatez, de ideas anacrónicas", se explayó Macri.

El referente del Pro criticó el alto nivel inflacionario que tiene el país, indicando que "esto genera mucho dolor y mucha gente que cruza esa raya y se transforma en pobre". Además, sostuvo que "hay más deserción del Estado en controlar decenas de sistemas mafiosos que han proliferado (durante el gobierno de Alberto Fernández) y hoy se sienten empoderados".

Respecto del primer mandatario, Macri sostuvo que la impresición en el mensaje ha sido muy dañino para el país. "Yo le dije que había que cuidar el valor de la palabra presidencial, este bastardeo que ha hecho el actual presidente ha sido muy dañino, encima atribuyéndose cualidades jurídicas que no tiene y bastardea la Constitución, como lo hizo anoche”, en referencia a las declaraciones de anoche que Fernández tuvo sobre el fiscal de la casa Vialidad, Diego Luciani.

Sin plan, sin rumbo

En otro tramo de su exposición, el ex mandatario dijo que Fernández es “un presidente con mucha ineptitud, sin plan con mucha improvisación”, y agregó que "primero dijeron que tenían un plan, después que no necesitaban un plan. Es la decadencia de muchos años de populismo".

"Estas ideas son un fracaso y lo mas importante es que los argentinos están tomando conciencia de eso, con estas ideas nadie puede construir nada bueno", dijo Macri.

"Estamos recorriendo caminos inexplorados, el colapso en el poder de un gobierno peronista de variante kircherista", agregó el ex mandatario.

"No se puede depender de estos tipos, sino de tu trabajo. Lo que nos va a a salvar es la cultura del trabajo", sostuvo. "Al que venga a regalar, la gente no lo va a aceptar, le va a decir ´dejame trabajar'", indicó el disertante, lo que generó aplausos en el auditorio.

"Esto no va más. El Estado solo los ha salvado a ellos y lo que se levantan a las 7 de la mañana reman y reman" y no pueden llegar a fin de mes, a tener su casa, señaló Macri.

En ese marco, indicó que "El político no puede regalar, tiene que generar condiciones para que otros puedan trabajar", señaló, agregando que hay que salir adelante "dinamitando 42% del gasto púbico" que, según dijo, generó el kirchnerismo. "O tiramos esa pared abajo o no hay futuro", sostuvo.

“El problema de fondo es que no entienden cómo funciona el mundo, muchos de ellos no conocen el mundo. Tienen prepotencia, el presidente se ha jactado de que el país no tenga un plan. El kirchnerismo nos sometió a esta decadencia", agregó Macri.

Un futuro mejor

"Yo soy muy optimista en términos de futuro y muy pesimista en el corto plazo, porque no tienen rumbo. (...) Lo único importante es que los argentinos estamos entendiendo que con estas ideas nadie puede construir algo bueno”, agregó el ex presidente. "Este nivel de madurez que hoy tiene el ciudadano promedio, no lo tenia en el 2015", indicó.

En ese marco, sostuvo que "Esta creciento un 'basta'" en la sociedad argentina, y auguró un cambio de rumbo: “Se vienen 20 años de claridad, de crecimiento, de desarrollo", no obstante, dijo que iba a ser muy duro implementar las medidas correctas para lograrlo.

"El Gobierno puede intentar cualquier cosa (..) Que digan lo que quieran, no van a poder avanzar sobre la sociedad. Hoy yo siento que la gente está muy sólida, muy firme, está lista para salir a la calle y va a estar en cada rincón del país si alguien quiere llevarse por delante nuestra libertad”, indicó.

"La libertad es una sola, todos necesitamos que nos saquen esta pata de encima de un estado asfixiante", agregó Macri.

El "empoderamiento" de Juntos por el Cambio y la interna

Siguiendo en la misma línea, el ex presidente dijo que la coalición de la cual es miembro tiene más peso político que en 2015. "Hoy vamos a tener un peso politico superior. La exp(...) y correr a los fanáticos porque no entienden", dijo respecto del kirchnerismo.

"Nosotros necesitamos el día cero pararnos y empezar a caminar y bancar este nivel de reformas y el nivel de agresión que van a tener contra nosotros", indicó Macri.

No obstante, fue muy crítico también para con Juntos por el Cambio: “La oposición debe estar a la altura de las circunstancias. Depende de nosotros (..) Alguien debe conducir y el resto debe acompañar. Habrá Paso, hay que competir respetuosamente, pero hay que ser claros en las ideas”, recalcó, y descartó que esté pensando en ser candidato. "Hoy estoy concentrado en el “para qué” debe volver la oposición al poder", sostuvo.

“El populismo es muy contagioso: todos los partidos tienen un porcentaje de populismo en sangre (..) No se puede venir de livianito, de simpático, no se puede pelear el poder para después decir siempre que sí. Hacen falta dirigentes que sepan decir que no, porque no hay más lugar para populismo”, en un claro mensaje al interior de su coalición.

“Como Juntos por el Cambio tenemos que clarificarnos. Los sectores que quieren hacer populismo light, que vayan a una Paso. Los que queremos un cambio profundo, a otro lado, y que la gente elija”, indicó.

No obstante, indicó que en JxC "tenemos dirigentes valiosos que están mostrando su liderazgo, mostrando su vocación de conducir. Lo importante es que muestren que somos el cambio, porque somos el cambio o no somos nada”, señaló, generando otro aplauso de quienes asistieron a escucharlo.

