Macri en Córdoba llamó a votar al PRO “para apoyar al Gobierno” en las legislativas

Relajado como suele mostrarse habitualmente, el ex presidente Mauricio Macri pasó este viernes por Córdoba para “conversar” como invitado durante el inicio del Ciclo de Coyuntura que organiza la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC), en el flamante edificio que la institución posee sobre la Avenida La Voz del Interior.

Su presencia se dio en momentos donde las cúpulas de los principales partidos a nivel nacional afinan la puntería de cara a las elecciones legislativas de octubre, que podría modificar la actual estructura del Congreso de la Nación.

El Auditorio Juan Bautista Alberdi, colmado de empresarios y dirigentes políticos afines, resultó el escenario ideal para que el titular del PRO se explaya sobre las diferencias que ha tenido en los últimos meses con el presidente Javier Milei y su entorno cercano En especial porque a decir de Macri el PRO ha colaborado con la gobernabilidad de La Libertad Avanza (LLA) “como ningún otro partido opositor lo ha hecho en la historia argentina”. El malestar explícito del ex presidente tiene que ver con que semejante “entrega” aún no ha permitido plasmar un acuerdo político que incluya el desembarco al actual Gobierno de dirigentes de su confianza.

“Desde antes del verano que no comemos milanesas con el presidente porque su entorno no le ha permitido convalidar lo que hablamos”, dijo Macri en referencia a la injerencia que tienen en la agenda presidencial tanto Karina Milei como Santiago Caputo.

Incluso, Mauricio Macri sostuvo que desde el PRO le han dado todo el apoyo al proyecto libertario: “Ya son cinco veces las que evitamos una crisis económica mayúscula. Primero con la promulgación de la Ley Bases. Luego sosteniendo el famosos DNU, con el veto uno y luego con el veto dos. Y hace pocos días hicimos que pase el DNU para volver a negociar con el FMI”, detalló el ex presidente, que en todo momento se ocupó de hacer hincapié en las diferencias que posee con Javier Milei: “Tengo una linda relación personal con él, con historias comunes y padres complicados los dos, pero eso no quita que no le haya dicho las cosas que nos preocupan, como por ejemplo la falta de apego a la institucionalidad, que ha llegado a un punto que hasta complica el rumbo económico”, remarcó.

Como en casa

Mauricio Macri no se olvida que el electorado de Córdoba lo catapultó a la presidencia en 2015, y lo puso en palabras: “Hace rato que me siento cordobés” repitió varias veces, además de contar que su visita también tuvo que ver con la firma de los planos para la que será su futura casa en Mendiolaza, en el barrio privado El Terrón, donde tiene un terreno.

Por lógica, no faltaron las menciones a la política local: “Hace muchos que no veo a (Juan) Scharetti. Estaría bueno volver a charlar con el Gringo . Pero no sé por dónde anda ni qué está pensando últimamente”, dijo. Y en cuanto al actual gobernador, el ex presidente se mostró dubitativo, reconoció no tener demasiada información sobre la gestión de Martín Llaryora y se escudó en que se debe “informar más” para opinar sobre él. “Estoy tratando de resolver los problemas internos del PRO así que dentro de unos meses les daré una visión de cómo lo veo”, dijo. De cualquier modo se tomó unos minutos para resaltar el trabajo en conjunto que están haciendo los mandatarios de la Región Centro “porque tienen una agenda en común” para resolver temas históricos. “(Maximiliano) Pullaro arrancó bien en Santa Fe y Rogelio (Frigerio), está dando vueltas una provincia como Entre Ríos, a la que encontró devastada por un peronismo muy corrupto” disparó.

Intervención

Además de su vocero personal, en su visita a Córdoba Macri estuvo acompañado por una dirigente que lo asiste desde hace años como Laura Alonso. Su presencia no fue casual, obvio, ya que la ex jefa de la Oficina Anticorrupción durante su mandato es la actual interventora del PRO Córdoba, cargo que le fue ungido en diciembre por el Consejo Nacional del partido, o sea por el propio Macri.

En la reunión de ayer trascendió que el PRO local tendrá elecciones internas en los próximos meses y que la definición está abierta. Consultado sobre el tema, el expresidente dijo esperar que algunos dirigentes “esta vez aprendan del pasado porque no ha funcionado” y los invitó a que abandonen “los egos y el individualismo”. “Los intendentes que tenemos están trabajando en conjunto con Soher (El Sukaria) y espero que la senadora (Carmen Alvarez Ribero) se incorpore a trabajar en conjunto y acaben las discusiones internas porque la verdad es que hay un sentimiento cordobés muy vinculado con el PRO. Sin Córdoba yo nunca hubiese sido presidente, entonces hay que darle una respuesta a los votantes”, finalizó.

Tagle y el dólar

En el almuerzo estuvieron varios dirigentes políticos afines al ex presidente, como Oscar Aguad, con quien se dio un abrazo ni bien arribó, además de Mario Negri, Cármen Alvarez Rivero y Sebastián García Díaz (ambos más cercanos a Patricia Bullrich), Gabriela Brower de Konig, Laura Rodríguez Machado, Soledad Carrizo, Soher El Sukaría, Adela Arning, Oscar Agost Carreño y el anfitrión Manuel Tagle, encargado de dar la bienvenida y de dejar en claro que la Bolsa de Comercio de Córdoba “está de acuerdo con el rumbo del actual Gobierno” y que no hay que olvidar “la herencia que recibió de los Fernández (Alberto y Cristina) y de (Sergio) Massa”. “La primera parte se ha hecho muy bien. Ahora hay que ir por la estabilidad monetaria y dejar flotar el tipo de cambio. El mercado debe definir el valor del dólar”, finalizó el titular de la BCC.