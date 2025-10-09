Este jueves, familiares de Valeria Reynoso se reunieron frente al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba para solicitar que se avance con la apelación presentada el año pasado.

El juicio por una mala praxis en el Hospital Privado culminó en octubre del año pasado, cuando fueron absueltos tres profesionales que estaban acusados.

Luciano Fiorelli, esposo de Valeria, explicó a Canal 10 que en ese momento “quedó clarísimo que hubo negligencia y mala praxis” por lo que le solicitan al TSJ "que se expida, que nos de Justicia".

En la sentencia de primera instancia, los profesionales fueron absueltos. Desde su entorno, insisten en que las pruebas demostraban que, en el post operatorio, tanto el médico a cargo como la enfermera no la cuidaron.

Este 9 de octubre se cumplen además siete años de la cirugía, que en primer término había salido bien. Fue en la sala de recuperación cuando le fueron administrados opiáceos a Valeria, a los que ella era sensible y estaba registrado en su historia clínica.

“Por esa administración sufre un paro respiratorio y no recibe asistencia hasta 10 minutos después”, explicó el esposo de la víctima.