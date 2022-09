Ayer por la tarde se llevó a cabo la quinta audiencia del juicio por el crimen de Blas Correas. Sus padres, Soledad Laciar y Fernando Blas Correas, declararon lo vivido la noche de la muerte de Blas y la falta de contención por parte de las fuerzas policiales. En continuación con el juicio, el próximo viernes se sumarán las declaraciones de los cuatro jóvenes que viajaban en el vehículo cuando los efectivos comenzaron a disparar.

Mateo Natali quien iba sentado junto a Blas, será el primero de los cuatro en prestar declaración. Ya en la primera jornada del juicio, el pasado 7 de septiembre, habló sobre su amistad con Blas: "Siempre fue un chico muy tímido y muy cerrado pero los últimos días lo veíamos más abierto. Era un loco hermoso, un grande, un distinto", contó.

Ese mismo día relató lo sucedido ante el control policial, y lo que recordaba antes de que Alarcón y Gómez comenzaran a disparar. “Cuando nos acercamos al control, un policía nos hace seña de que vayamos. Habían cortado la calle. Ahí agaché la cabeza. Tenía miedo. Pensé que era un control normal”, dijo en ese momento.

Se espera que el segundo en declarar sea Juan Cruz Camerano que manejaba el auto al momento de encontrarse con el control policial la noche del 6 de agosto de 2020. De finalizar las declaraciones ese día, continuarán Camila Tosi, acompañante delantera, y Cristóbal Vocos, que también iba en el asiento trasero.

En la audiencia que finalizó ayer, Soledad Laciar se mostró conmocionada e hizo referencia a lo ocurrido esa noche. Mencionó en su declaración el accionar del excomisario Gonzalo Cumplido, quien se desempeñaba como subdirector general de Seguridad de Capital Sur la noche del 6 de agosto de 2020.

En este sentido contó: “Dije lo que hablé con Cumplido, y hay cosas que ni siquiera yo sé qué me quiso decir, pero estoy convencida que cuando se siente ahí va a decir lo mismo que me dijo a mí y muchas cosas más que hoy yo no las recuerdo”.

Cumplido fue investigado, y posteriormente sobreseído, en la causa por el asesinato de Blas. En esta instancia, participará como uno de los testigos claves para esclarecer lo sucedido durante el tiroteo y el encubrimiento de la escena.

“Ojalá que haya justicia nada más, yo no busco otra cosa, y si alguna de esas trece personas ahí adentro es inocente no quiero que pague por algo que no hizo”, agregó Laciar.

