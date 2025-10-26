Manuel Calvo, Ministro de Gobierno de Córdoba y jefe de campaña de Provincias Unidas (PU), la lista que lleva como principal candidato a Juan Schiaretti, fue la primera voz oficial en brindar declaraciones desde el búnker, enclavado en el Hotel Quórum.

El funcionario, pasadas las 18.30 horas, habló sobre el nivel de participación (alrededor del 65%) sobre el que consideró que es similar al de otras elecciones de medio término e hizo hincapié en las bancas en juego: “Nuestra expectativa es recuperar las dos bancas que están en juego y ganar alguna banca más y ver de qué manera podemos ir sumando (…) Para nosotros ganar una banca más es un triunfo".

Calvo consideró que cada banca tiene un valor en el Congreso de la Nación, sobre todo en las condiciones en las que se encuentra hoy en Congreso, por eso “cada banca que podamos mantener y las que podamos sumar ayudará a seguir con el pensamiento sobre lo que necesita Argentina en el futuro, para instalar una agenda de producción, de crecimiento y de trabajo”.

Trabajo, competitividad, diálogo, institucionalidad y sensatez, son algunas de las apuestas del cordobesismo para con los otros bloques en la Cámara Baja, según señaló en funcionario en ronda de prensa.