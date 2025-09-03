El Colegio de Abogados de Córdoba organiza una maratón para celebrar su centenario.

La competencia se realizará el domingo 28 de septiembre, con largada a las 8 de la mañana desde la sede de Duarte Quirós y Bolívar.

El circuito recorrerá distintos puntos históricos de la ciudad y estará certificado en sus dos modalidades competitivas: 10 kilómetros y 6 kilómetros. También habrá un trayecto participativo de 1 kilómetro, abierto a todo público.

Cada inscripción incluye un kit con la remera oficial del evento, producida por la firma Jacana, además de elementos básicos para los corredores. Los ganadores de los 10k y 6k recibirán premios generales y también habrá reconocimientos por categoría.

Las inscripciones se realizan de manera online a través del sitio oficial del Colegio de Abogados: