Maratón por los 100 años del Colegio de Abogados de Córdoba: cómo participar
La carrera será el próximo domingo 28 de septiembre. Habrá distancias de 10k, 6k y un circuito participativo de 1k.
El Colegio de Abogados de Córdoba organiza una maratón para celebrar su centenario.
La competencia se realizará el domingo 28 de septiembre, con largada a las 8 de la mañana desde la sede de Duarte Quirós y Bolívar.
El circuito recorrerá distintos puntos históricos de la ciudad y estará certificado en sus dos modalidades competitivas: 10 kilómetros y 6 kilómetros. También habrá un trayecto participativo de 1 kilómetro, abierto a todo público.
Cada inscripción incluye un kit con la remera oficial del evento, producida por la firma Jacana, además de elementos básicos para los corredores. Los ganadores de los 10k y 6k recibirán premios generales y también habrá reconocimientos por categoría.
Las inscripciones se realizan de manera online a través del sitio oficial del Colegio de Abogados: