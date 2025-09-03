El Colegio de Abogados de Córdoba organiza una maratón para celebrar su centenario. 

La competencia se realizará el domingo 28 de septiembre, con largada a las 8 de la mañana desde la sede de Duarte Quirós y Bolívar.

El circuito recorrerá distintos puntos históricos de la ciudad y estará certificado en sus dos modalidades competitivas: 10 kilómetros y 6 kilómetros. También habrá un trayecto participativo de 1 kilómetro, abierto a todo público.

Colegio de Abogados de Córdoba

Cada inscripción incluye un kit con la remera oficial del evento, producida por la firma Jacana, además de elementos básicos para los corredores. Los ganadores de los 10k y 6k recibirán premios generales y también habrá reconocimientos por categoría.

Las inscripciones se realizan de manera online a través del sitio oficial del Colegio de Abogados: 

