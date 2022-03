"No me siento bien. Son muchos años de calvario, 15 años que no se terminan más", dijo Marcelo Macarrón, viudo de Nora Dalmasso y único acusado en el juicio que se leva adelante en los tribunales de Río Cuarto.

Fue la declaración más esperada, aunque breve y sin responder preguntas del tribunal. " Yo me quise someter a esto para que se terminaran tantas mentiras que se habían dicho. Soy un hombre de bien, mi familia es una familia de bien", indicó.

Asesinato de Nora Dalmasso: tensión con la prensa en el inicio del juicio

El hombre está imputado por homicidio calificado como instigador.

Macarrón lloró y afirmó: “Vivo un calvario”.

Y agregó: "Niego la acusación en mi contra. El fiscal Pizarro es un mentiroso". El imputado estuvo acompañado de sus dos hijos, Facundo y Valentina, y de su amigo y exabogado Rolbi Valdivieso.

El lunes pasado, Macarrón expresó que vive el inicio del juicio “con mucha angustia” y, además, señaló que cree que es “muy difícil” que se esclarezca el caso luego de ya más de 15 años del asesinato de Nora Dalmasso.

“La verdad es que el trabajo del fiscal (Luis) Pizarro es un verdadero mamarracho”, remarcó.

Su hija, Valentina, agregó: "dependiendo el estado de salud de su papa hoy iba a declarar o no".

Segunda audiencia

La segunda audiencia del juicio comenzó a las 9 horas con la presentación del caso del fiscal Julio Rivero y el abogado defensor de Marcelo Macarrón, Marcelo Brito. En esta instancia, ambas partes presentaron su postura sobre el juicio y las acusaciones ante el jurado popular.

Rivero pidió juzgar la muerte de Nora Dalmasso con perspectiva de género

Este martes se esperaba que brinden testimonios las primeras personas que vieron el cadáver de Nora Dalmasso en noviembre de 2006: los vecinos de la familia, Jorge y Pablo Radaelli, y un hombre de apellido Gatica, guardia de seguridad del Villa Golf de Río Cuarto en ese entonces.

Sin embargo, solo Jorge Radaeli se presentó para dar su testimonio.