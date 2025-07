Tras la protesta de ayer de los choferes de aplicaciones de viajes frente al Concejo Deliberante, el oficialismo le puso un freno de mano al proyecto que busca regular estas apps en Córdoba. El proyecto iba a ser tratado este próximo jueves en el recinto y ahora vuelve a comisión.

Desde el próximo martes se abrirán nuevas instancias de debate en donde se escuchará a la empresa Uber. El proyecto volverá a ser elevado al recinto aproximadamente dentro de un mes.

“Queremos ser escuchados para que sepan como funciona el sistema”, dijo Javier, uno de los choferes autoconvocados. “Venimos de forma pacífica a ser escuchados”, agregó Diego, otro de los cientos de conductores que ayer se reunieron en la puerta del Concejo.

Pablo, otro chofer de Uber, expresó la preocupación que sienten ante la posible pérdida de las fuentes de trabajo que, según ellos, puede ocurrir si las aplicaciones son reguladas. “Hay gente que vive y trabaja de esto, y nos quedaríamos afuera”, confesó. Analía, otra conductora, exigió que se los haga participes de la discusión en el debate en la comisión.

“Al reducir el cupo, las tarifas aumentan, los conductores no vamos a poder cubrir la demanda y no va a haber usuario que use el servicio”, sentenció una de las conductoras autoconvocadas.

La concejala Jessica Rovetto Yapur, del espacio Cordobeses por la Igualdad, celebró la marcha atrás en el proyecto y que se ponga en consideración la palabra de la empresa Uber.

La concejala puso el foco en una de las cuestiones mas polémicas del proyecto, que es el cupo de conductores. Se calcula que en Córdoba hay cerca de 20 mil choferes que utilizan estas aplicaciones. El proyecto buscaría reducir, en un principio, a tan solo 4 mil los choferes de aplicaciones de viajes.

“El cupo va en detrimento de la esencia de estas aplicaciones, va a hacer que se vea muy afectada la oferta de conductores", afirmó Rovetto.