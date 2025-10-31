La Marcha por el Derecho a la Salud Mental se realizó por duodécimo año en la ciudad de Córdoba este viernes bajo la consigna "No somos desechos, tenemos derechos" .

Decenas de personas se movilizaron con pancartas para reclamar por la plena implementación de las leyes nacional y provincial de salud mental y la correcta aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La marcha partió desde Colón y Cañada pasada las 17 y llegó hasta la explanada del Patio Olmos, ocupando media calzada de Vélez Sarsfield.

"El gobierno nacional, en el proyecto de presupuesto 2026, sacó el ítem destinado a implementar la ley de salud mental; las partidas del Ministerio de Salud destinadas a implementar la ley fueron eliminadas, supone un recorte de más del 90%", expresó Solana Yoma, del Observatorio de Salud Mental.

Otro de los planteos fue la "explosión de demanda a los servicios de salud mental" con diagnósticos de ansiedad y depresión, agregó Jaschele Burijovich, miembro del Colectivo por el Derecho de la Salud Mental.

Acerca de la menor cantidad de personas en la movilización, Cecilia Barra hizo referencia al "agotamiento de los cuerpos" en un contexto de "agobio".