Bajo el título “La Memoria nos une por un país más solidario” los organismos de Derechos Humanos de Córdoba y las organizaciones convocantes a la marcha del Día de la Memoria en nuestra ciudad consensuaron un documento que se leyó en el emotivo acto de cierre de la multitudinaria marcha del 24 de marzo.

El documento analiza el contexto, reivindicando luchas históricas del pueblo cordobés y argentino y realiza duras críticas al gobierno nacional y pocas referencias al gobierno provincial.

El documento comienza recordando “no sólo a las víctimas del genocidio perpetrado por la Dictadura cívico-eclesiástico-militar de 1976, sino a TODOS los familiares, militantes y tantos más que tomaron luego las banderas de los 30.000” y hace un referencia especial al legado de Sonia Torres, Otilia Argañaraz, Emi y Santiago D`Ambra, Irma Ramacciotti y Silvia Di Toffino”.

El documento celebra “aquella lucha que iniciaron las madres y abuelas” y a las organizaciones de Derechos Humanos, remarcando especialmente que HIJOS Córdoba cumplirá este año su aniversario número 30 años cantando, para recalcar que se sigue reclamando: “¡Cárcel común, perpetua y efectiva!”.

El documento reivindica la lucha del ambientalismo y de la Marea Verde: “las mujeres, las disidencias y el colectivo LGTBIQ+” que expresan “la lucha por conquistar derechos pendientes y convierte la bronca en abrazo potente y sanador frente al dolor de cada femicidio”.

El gobierno nacional

Al abordar la caracterización del gobierno nacional, el documento señala que las conquistas en materia de Derechos Humanos “son atacadas por un gobierno negacionista que reivindica el terrorismo de Estado”.

Agrega que “Milei y sus secuaces fascistas ponen en peligro esos avances y consensos que en la Argentina permitieron... la recuperación de 139 nietos y nietas apropiadas, ejemplo de cómo el amor y el compromiso rinden sus frutos” al tiempo que advierte que “los recortes presupuestarios, los despidos y el vaciamiento de áreas clave ponen en peligro la posibilidad de seguir realizando análisis genéticos y, en consecuencia, de restituir identidades”.

Este es el contexto en el que hacen la única alusión al gobierno provincial, señalando “la imperiosa necesidad de que el Gobierno Provincial fortalezca los presupuestos de los sitios de memoria y se comprometa en su conservación y mantenimiento”.

El documento señala que el Gobierno Nacional “pisotea la Constitución, avasalla los derechos ganados y las conquistas sociales alcanzadas, impone una política económica que excluye a los sectores más humildes y así empobrece y condena al hambre a millones”.

Aunque el documento advierte que el nuevo acuerdo con el FMI “significa la indigencia de cientos de miles de compatriotas” no se hace referencia a los diputados cordobeses que legitimaron el DNU con que el Congreso validó esta negociación.

Los cuestionamientos a las políticas nacionales incluyen la “motosierra”, “la timba financiera, el saqueo y la entrega de nuestros bienes comunes a empresas extranjeras con mecanismos como el RIGI” y una mención especial sobre “el ensañamiento y maltrato a jubilados al cargar sobre ellas y ellos el peso del ajuste, recortar sus medicamentos y su protección de la salud, y encima reprimirlos brutalmente cada vez que salen a luchar por sus derechos”.

Párrafo aparte mereció el escándalo $LIBRA: “Presenciamos la impunidad con que el Presidente de la Nación estafa vilmente, mediante sus redes sociales, tanto a quienes dice representar como a personas de todo el mundo”.

El cierre

El documento cierra con cuatro fundamentos para el posicionamiento final:

Porque seguiremos exigiendo justicia por 30.000 compañeros y compañeras detenidas-desaparecidas, reclamando la recuperación de sus restos, reivindicando sus luchas y denunciando en su nombre las violencias del presente.

Porque la MEMORIA es nuestro compromiso activo con LA VERDAD.

Porque abrazamos la tradición combativa de trabajadores y de nuestro pueblo, y creemos que la salida es colectiva, que hay que tender puentes, hermanar las luchas, defender la democracia y la vida digna para todo el mundo.

Porque queremos un país donde la solidaridad y los Derechos Humanos sean bandera de lucha, estandartes necesarios que pongan freno a esta barbarie.

“Decimos basta a un modelo de país funcional a los intereses de los más poderosos. Una vez más expresamos nuestra convicción: No perdonamos. No olvidamos. No nos reconciliamos”.

Se añade el texto completo del documento.