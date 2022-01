Maribel Oviedo festejó el lunes sus 29 años, pero este martes 18 celebra su otro cumpleaños: los 10 años del trasplante pulmonar que le salvó la vida, tras una lucha incansable contra la fibrosis quística. Esta enfermedad congénita se llevó a dos de sus hermanos y a su gemela, su otra mitad, Marisol.

La historia de Maribel y Marisol Oviedo movilizó al país y llegó al mundo: las dos habían nacido con la misma patología y necesitaban de un trasplante urgente de donantes vivos que solamente se podía realizar en la ciudad brasileña de Porto Alegre, ya que la legislación argentina no permitía que sus padres le donaran los lóbulos pulmonares.

Maribel pudo operarse el 18 de enero de 2012, en Brasil, donde la legislación lo permitía pero Marisol, en cambio, no llegó a recibir un donante compatible y murió un año más tarde, el 14 de enero.

"Son muchas cosas, muchas emociones encontradas porque justo antes de cumplir el año del trasplante fallece mi hermana y no pude festejar con ella el primer año, pero bueno, son mezcladas, muchas sensaciones que mirando para atrás, a pesar de todo el dolor que uno sufrió, agradece. Agradezco estar cumpliendo 10 años, es mucha mezcla de todo", dijo la joven en diálogo con Radio Universidad.

"Esto fue una lucha que se inició antes del trasplante mío. Apenas fue el trasplante hace 10 años la que era presidenta Cristina Fernández, modificó la Ley de Trasplante (que no permitía donantes vivos) y prometió que iba a mandar gente a capacitarse (a Porto Alegre para que se realice la operación en la Argentina) y no mandó a nadie todavía y es algo que en 10 años que no se haya cumplido, así el país no va a avanzando nunca en el tema de las leyes", agregó Maribel.

"Hace dos años que no voy a control a Brasil, pero antes iba cada cuatro meses, y allá nos preguntaban ´Cuándo va a venir gente a capacitarse'. Ellos tienen las puertas abiertas para recibir y dar porque son vidas que se salvan con este trasplante", añadió la joven.

En ese marco, Maribel sostuvo que uno de los objetivos que tienen con su familia luego de que pase la pandemia, es hacer una campaña para que se envíen médicos argentinos a capacitarse al país vecino para que puedan hacer la operación que le realizaron a ella "y así salvar muchas vidas".

La nueva vida de Maribel

Luego de un segundo trasplante, la vida cambió completamente para ella y comenzó a estudiar y a hacer otras actividades. "En 2015 me recibí de periodista deportiva y hoy día estoy ejerciendo eso en el ámbito de la Liga Cordobesa (de Fútbol) ".

Reconocida hincha de Talleres, Maribel contó que "Talleres no lo puede cubrir (periodísticamente) porque el hincha te sale pero más allá de eso quiero disfrutar a Talleres como hincha, más que como periodista, por eso elegí la Liga Cordobesa".

"Empezamos por redes sociales a cubrir partidos y subir notas, después los chicos se animaron a relatar y a comentar así que lo hicieron por Facebook. Tenemos radio también, que ahora estamos en receso, pero tenemos la idea de transmitir los partidos por radio", señaló entusiasmada Maribel.

Cuando le fue requerida una opinión sobre el nuevo técnico de Talleres, Ángel Guillermo Hoyos, la joven sostuvo que "El Cacique (Alexander Medina) dejó la vara muy alta, igual que (Frank Darío) Kudelka (...) y ahora con Hoyos digo que nos va a ir bien (...) No se equivoca, cuando trae (jugadores) así que esperemos que le hagan caso y que traiga los jugadores que él quiera que así nos va a ir bien".

Apostando a un campeonato nacional, Maribel finalizó su opinión sobre el equipo de barrio Jardín diciendo que "Yo tengo 29 años y no lo he visto salir campeón en primera a Talleres nunca, así que me gustaría".

Maribel, además, entrena habitualmente y hasta corrió los 5K de la maratón de Córdoba. También escribió en 2015 el libro "Lucha, dolor y vida", una autobiografía que recorre su dificil historia, siempre recordando a su hermana gemela y relatando sus sentimientos encontrados, de agradecimiento a la vida, y dolor por las pérdidas.

La fibrosis quística es una enfermedad genética-hereditaria que afecta el funcionamiento de los pulmones y del sistema digestivo y la única posibilidad para mejorar la calidad de vida del paciente es el trasplante de lóbulos pulmonares. No tiene cura.

Esta enfermedad genética que Maribel tiene controlada, le costó la vida a sus tres hermanos: Marisol, Micaela -23 años atrás- cuando apenas tenía cinco meses, y en 2008 la de Omar, quien tenía ocho años.

Escuchá la entrevista completa: