A pocas horas del cierre de los comicios el diputado nacional por Córdoba de Juntos por el Cambio, Mario Negri, ratificó que su fuerza política ha triunfado en Córdoba y en gran parte del país y advirtió que “hay que pensar en qué va a pasar mañana”.

Con relación a la eventual convocatoria del gobierno a dialogar con la oposición política, adelantó que aún no fue convocado y condicionó la eventual participación en esa mesa de conversaciones.

“Yo no fui convocado, no sabemos nada respecto de una eventual convocatoria, pero antes hay que escucharlo al presidente y hay que esperar que el Gobierno se ponga de acuerdo en cuestiones básicas, además debemos esperar la convocatoria del Presidente de la nación que es quien conduce el país, no del titular de la Cámara de Diputados”, dijo Negri en diálogo con Radio Universidad.

En esa línea, advirtió que su fuerza no va a cogobernar el país, pero en lo personal, se mostró a favor de dialogar si es convocado: “si me convocan yo voy a asistir, cómo siempre lo he hecho”, afirmó.

“Mañana tenemos reunión de mesa nacional de Juntos por el Cambio y seguramente ahí veremos que vamos a hacer sobre este tema. Lo primero que debe hacer el Gobierno es asumir los resultados de la elección. Deben dialogar entre ellos y ver qué plan van a proponer. Les queda dos años por gobernar”, advirtió.

Interna

Respecto de la discusión interna de Juntos de cara a 2023, Negri consideró que “hay que fortalecer el espacio y la institucionalidad del frente, aún falta mucho para 2023 y habrá que construir. Pero hay que ver cómo transitará estos años el país”.