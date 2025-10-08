El Poder Judicial de Córdoba incorporó al portal web “Grandes Concursos y Quiebras” la información relevante de la quiebra de la empresa constructora Márquez & Asociados. Acreedores, proveedores y otras personas interesadas en el proceso podrán consultar en dicha plataforma resoluciones judiciales y toda actuación relevante que pueda afectarlos.

Guía para aclarar inquietudes

Con el objetivo de brindar transparencia y orientación a los interesados, la página oficial de la quiebra puso a disposición una sección denominada “Preguntas frecuentes” que permite despejar las principales dudas sobre el proceso.

Entre los temas abordados, se incluyen explicaciones en lenguaje claro sobre qué es una quiebra y cuáles son sus efectos, cómo funciona el proceso de verificación de créditos, la situación de los clientes y trabajadores de la sociedad, qué sucede con las demandas iniciadas contra la sociedad, entre otras cuestiones.

Esta sección también se presenta como una herramienta fundamental para inversores, clientes, contratistas, proveedores y cualquier persona afectada, puesto que ofrece información clara sobre los pasos que se deben seguir dentro del proceso.

La página web “Grandes Concursos y Quiebras” fue desarrollada por el Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación (Concursos y Sociedades n.° 8) de la ciudad de Córdoba, la Secretaría Civil del Tribunal Superior de Justicia y la Oficina de Comunicación.

Datos relevantes del proceso

Cabe recordar que el Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación calificó la quiebra como “compleja” y dispuso disponiendo la inhibición general de bienes de la sociedad fallida.

El juez Sergio Gabriel Ruiz prohibió los pagos directos hacia la deudora y ordenó que estos desembolsos se canalicen únicamente a través de la cuenta bancaria habilitada en el expediente judicial.

La sindicatura está constituida por dos estudios contables. Uno conformado por los contadores Juan Carlos Ledesma y María Fabiana Fernández quienes tienen domicilio en calle Ayacucho n.° 330, 1° Piso, de la ciudad de Córdoba. Y otro integrado por los contadores Florencio Escribano Martínez y Fernando Daniel Perasso, con domicilio en calle 25 de Mayo n.° 125, Piso 9°, de la ciudad de Córdoba.

Contactos útiles