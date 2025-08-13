El fiscal Enrique Gavier definió este miércoles ordenar la prisión preventiva para los siete detenidos por la causa que investiga la megaestafa de Márquez y Asociados.

El titular de la Fiscalía de Delitos Complejos del 1° Turno lleva adelante la investigación que tiene a más de 27 mil personas damnificadas, aunque solo se realizaron unas 1650 denuncias.

Mediante un comunicado oficial, se confirma la detención preventiva ya que a los implicados se les atribuye ser los principales gestores de una asociación ilícita destinada a estafar a los clientes que ya habían abonado la edificación de sus hogares.

A los detenidos se los considera jefes y organizadores de un esquema ilícito. Cabe recordar que son Juan Pablo Márquez, Ariel Hernán Márquez, José Matías Márquez, Lucas Alberto Márquez, Ramiro Gonzalo Nieva, Matías Germán Nieva y Matías Ariel Acevedo.