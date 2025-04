A las denuncias de estafas de los clientes de la empresa desarrollista Márquez y Asociados, ahora también se suman los propios empleados que están denunciando que no les están pagando el sueldo, o que no les están pagando en tiempo y forma.

Con un equipo periodístico acudimos a la sede de la empresa ubicadas en el barrio Tablada Park, donde continúan los reclamos, no solamente de cientos, podríamos decir miles de clientes damnificados por esta empresa que no les ha cumplido, ya sea construyéndoles sus casas, terminándolas o iniciando las obras, sino también de empleadas y empleados.

Los trabajadores se manifestaron este martes nuevamente, y como son muchos, quisimos conocer parte de esta historia y de la situación del caso Márquez y Asociados.

Carla, es empleada de la firma, y a Canal 10 le comentó sobre su situación al explicar que “por el momento todavía estoy en relación de dependencia con la empresa, hace tres años que trabajo en esta empresa, y por estos días nos estamos reuniendo aproximadamente unas 100 personas, colaboradores de aquí, para reclamar el pago de nuestros sueldos ya trabajados, es lo único que nosotros hoy en día estamos reclamando, si bien el día jueves ya se nos cortaron todas las herramientas para que nosotros podamos seguir desempeñando nuestras tareas, hoy todavía pertenecemos a esta empresa.”

Al consultarle sobre los que les ha dicho la empresa respecto que que les sacaron las herramientas para seguir trabajando, la empleada nos refirió que “el día jueves, aproximadamente a las 13 horas, se hizo la baja de la corporación de Google, o sea, nosotros no tenemos acceso a nuestros correos laborales, con lo cual no se pueden desempeñar el resto de las tareas. Por parte de la empresa no hay absolutamente ningún comunicado para nuestros empleados, nada, no se nos ha informado nada de cómo continuar, de cómo desarrollar nuestras tareas, ni mucho menos obviamente hablar de lo que se nos está adeudando en sueldos.”

La situación de los clientes de Márquez y Asociados

Respecto de los clientes, nos interesó saber cuántos son los damnificados: 100, 200, 500 y cuánta gente hay a la que no le han terminado la casa o ni siquiera se la han empezado a construir, a lo que nos detalló que “en etapa constructiva debe haber aproximadamente unas 500 obras que están en su proceso de obra no finalizado, y en cuanto a clientes de que tienen contratos, no te sabría decir, realmente el número, pero son miles, miles de damnificados de esta empresa.”

Habría que pensar en un cierre de la empresa porque en la sede de Tablada Park se puede ver gente entrando y saliendo del local, por lo quisimos saber si sigue operando la empresa, qué saben los empleados, a lo que Carla nos manifestó que “sabemos de que sí, sigue operando, esta que es la oficina central donde funciona por supuesto la caja y un pequeño grupo de atención al cliente, y hay otra oficina en funcionamiento que es aquí mismo en calle Batle Planas donde hay un equipo de aproximadamente siete colaboradores que siguen atendiendo clientes. En esa oficina había 30 personas” lo que nos permitió deducir que la empresa está trabajando todavía a un 30%, siguen atendiendo clientes, pero siguen incumpliendo, “al resto de los colaboradores no se nos ha informado cómo continuar”, completó la empleada consultada.

La convocatoria de este Martes en la sede de Lino Spilimbergo al 3500, congregó a unas 50 personas, “todos aquellos colaboradores que están en la misma situación y todas aquellas personas que quieran sumarse a nuestro reclamo, más que agradecidos estamos”, comentó Carla.

La situación de Márquez y Asociados, empresa desarrollista que no solamente está incumpliendo, ya se ha hecho la denuncia pública y judicialmente, ha damnificado a personas que pagaron por la construcción de una casa, de un departamento, que no se los terminaron o ni siquiera le han iniciado la obra, sino que también hay unos 500 empleados que están sin saber qué va a pasar.

La ruta de la estafa

El caso de Márquez y Asociados, ya se empieza a parecer a una estafa piramidal gestada a partir de una empresa que te prometía una especie de plan de ahorro, algo así como otras cooperativas de vivienda desde hace unos cuantos años, te decían que “si te sobraban pesos, podías depositarlos en Márquez y Asociados y vas a ir construyendo tu casa, comprando el terreno, después empezaremos”, y te iban poniendo plazos.

Luego apareció un arquitecto, promocionando que había 3 o 4 tipologías que se podían mejorar, hasta que de un tiempo a esta parte, se empezaron a paralizar esas obras y empezó a surgir como un rumor en la calle, pero todavía no había tenido aspecto ni mediático ni jurídico.

Primero aparecieron denuncias en los medios, mencionando que Márquez y Asociados parecía estar con problemas porque las obras estaban prácticamente todas paralizadas, surgieron las primeras denuncias, 20 son las primeras que entraron que primero un abogado, que toma esas 20 denuncias, después aparecieron 3 o 4 (5:22) más que toman otras denuncias.

El primer abogado que se ocupó del tema, y que ya tiene 200 denuncias para presentar, tuvo que comprarse otro teléfono celular, porque dijo que a partir del momento en que esto se hizo público, ya no puede usar su teléfono.

Comentó el letrado que es impresionante la cantidad de mensajes que le están entrando, no solamente de damnificados de Córdoba, sino de todo el país, de toda la República Argentina.

Tiene 200 denuncias para presentar, 20 ya presentadas y no se sabe hasta cuántas podría llegar, porque la gran mayoría de la gente ya ha terminado de pagar la casa y no le han puesto ni siquiera un ladrillo y probablemente no se lo pongan más.

Los miedos de los damnificados

Es importante destacar que la empresa Márquez y Asociados, sigue funcionando, porque qué es lo que hacen, según cuentas las personas damnificadas, les construyeron la etapa gris, pero como a la casa no les pusieron ninguna cobertura en el techo, se les están pudriendo, y dañando día a día, la casa, porque hace meses que se paralizaron las obras.

Al ser consultadas sobre si querían salir a contar sus historias, dicen que se han enterado que Márquez y Asociados habrían dicho que a quienes salen a contar sus historias, los están amenazando con romper el contrato, razón por la cual, muchas personas no quieren publicitar el asunto o judicializarlo, porque tiene miedo de perder lo que han aportado.

Entonces, hoy por hoy, muchos damnificados prefieren que Márquez siga, que no se caiga definitivamente. Si embargo, muchos otros piensan que ya nada se puede hacer, que ya es tarde y que judicializar el asunto es la única alternativa.

Lo que se ha descubierto también es que tienen diversificados los negocios, por ejemplo, en Miami, tienen un hotel y terrenos donde refugiarse financieramente, tienen una empresa de servicios de urgencias en Córdoba y según el abogado, las ambulancias con las que se manejan valen 150.000 dólares cada una, por lo que tendrían algún respaldo para responder a tantas demandas.

Por otro lado se presume que todo es ficticio, que es una fachada y que lo único cierto que es no están construyendo las casas que prometieron.

Los estafados son muchos y los casos bien diversos, hay gente que ha construido para invertir en una segunda casa, han puesto todo el dinero de la obra, mientras que otra gente aportaron los poquitos ahorros que podían juntar, y aún no tienen las casas mientras siguen alquilando.

Una mujer damnificada relató que no les construyen la casa, entonces se quejan y desde la empresa les llaman y les proponen un nuevo contrato, por ejemplo, lo reprograman y le dicen que le van a entregar la casa en el 2027 o 2028.

Lo cierto es que a medida que pasan los días y las semanas y no avanzan las obras o ni siquiera se han iniciado en muchos casos, son cada vez más los damnificados que se van resignando a pensar que a sus casas no se las van a terminar nunca, que Márquez y Asociados no va a cumplir y que denunciarlos a la justicia viene siendo la única alternativa.