La Municipalidad de Córdoba informó cómo funcionarán los servicios este martes 30 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día de San Jerónimo, patrono de la ciudad, elegido por su fundador Jerónimo Luis de Cabrera.

El Transporte Urbano de Pasajeros circulará con frecuencias de día sábado y se reforzarán las horas pico.

El servicio de recolección domiciliaria de residuos será normal, mientras que el jueves 2 de octubre no habrá recolección por conmemorarse el Día del Recolector.

El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y el Estacionamiento Controlado será gratuito en los lugares permitidos.

Los cementerios San Vicente y el San Jerónimo permanecerán abiertos de 8:00 a 18:00 horas.

Las plantas de Inspección Técnica Vehicular trabajarán con normalidad.

El Palacio 6 de Julio, los Centros de Participación Comunal y demás oficinas descentralizadas permanecerán cerrados.

Por otra parte, el Mercado Norte será uno de los epicentros, con un sentido homenaje a la revista Hortensia.