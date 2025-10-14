Con un acatamiento que se espera importante, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) realiza una jornada de paro este martes.

El gremio lo hace en adhesión a la medida dispuesta Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), merced a la continuidad del “corrimiento del rol del Estado como garante de la educación de la población”.

El último apunte en tal sentido tiene que ver con el Presupuesto 2026, que implica “recortes disfrazados”.

Desde Córdoba se denuncia que "el artículo 30 (de la Ley de Leyes) anula todos los mecanismos por los cuales se garantiza el financiamiento del sistema educativo a nivel nacional”.

Desde la asunción de la gestión de Javier Milei, el desplante continuo a la paritaria nacional y el financiamiento educativo, además de la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) fueron motivos de enfrentamiento.

También están entre las solicitudes de CTERA de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y la continuidad del régimen jubilatorio especial de docentes.

Por lo pronto, este martes habrá aulas vacías a lo largo y ancho del país.