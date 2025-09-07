Camino a las elecciones legislativas de octubre, el peronismo cordobés tuvo una noticia de alto impacto cuando este sábado se conoció que Martín Fresneda, uno de los históricos referentes del kirchnerismo local, optó por sumarse a Defendamos Córdoba, que llevará como primera candidata a diputada nacional a Natalia De la Sota.

“Después de un tiempo de reflexión y de haber tomado la necesaria distancia de la política activa, con plena conciencia del momento histórico que atraviesa nuestro país, elijo sumarme, como afiliado del Partido Justicialista, a la candidatura de Natalia De la Sota”, comenzó diciendo en su cuenta de la red social X el actual director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación.

Para Fresneda, secretario de Derechos Humanos entre 2012 y 2015 durante el gobierno de Cristina Fernández, "la política debe resignificarse", por lo que eligió sumarse "a los miles de compañeros y compañeras que acompañan con esperanza y compromiso la candidatura de Natalia De la Sota como diputada nacional".

En su largo posteo, Fresneda dejó en claro su alejamiento de la lista del kirchnerismo que en Córdoba encabeza Pablo Carro, y destacó que se sumará a “un espacio que convoca con entusiasmo y alegría a quienes comparten la misma vocación: defender a nuestra gente, recuperar la dignidad del trabajo y proyectar un futuro de desarrollo con equidad, respeto y soberanía real para Córdoba y para todo el país”.

Fresneda tiene una larga trayectoria en materia de derechos humanos; por ejemplo, fue uno de los fundadores de la agrupación Hijos luego de que sus padres, Tomás Fresneda y Mercedes Argañaraz, fueran secuestrados en Mar del Plata en 1977 por la dictadura cívico‑militar.