“Creí que ya lo había visto todo, que lo había escuchado todo, pero esta bajeza inhumana, no podemos permitir que la discusión en Argentina la den estos simios”, afirmó este viernes Martín Juez después del ataque que recibió su padre por parte del influencer libertario “Gordo Dan”.

El concejal del Frente Cívico dijo que las personas que representa el reconocido twittero son de "Son de una categoría moral y humana diferente".

A la hora de analizar la alianza entre el Frente Cívico y La Libertad Avanza, Martín Juez aseguró que recibió el apoyo de diferentes figuras del elenco libertaria, aunque no nombró al presidente Javier Milei quien se encuentra de gira por Estados Unidos.

“Quiero destacar el gesto de solidaridad del presidente del bloque, Gabriel Bordnoroni que se comunicó en el acto. Creo en si calidad humana que no tiene nada que ver con este ataque”, afirmó en diálogo con el programa Tanta Trampa que se emite por el streaming SRT Media.

El jueves a la noche, la violencia del mensaje de Daniel Parisini fue desautorizada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y abrió una nueva grieta dentro del espacio que comandan los hermanos Milei.

"Lo repudio totalmente, me parece absolutamente fuera de lugar, me parece repudiable y no puede aceptarse de ninguna manera la grosería, ni la forma en que se expresa ni el fondo de la cuestión", señaló el funcionario en una entrevista con Todo Noticias.

La respuesta del Gordo Dan no se hizo esperar al remarcar el paso de Francos por el gobierno de Alberto Fernández como director ejecutivo del BID.

“Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido DE FRENTE, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández”, escribió el conductor de la Misa.

El mensaje del Parisini volvió a mostrar el apoyo de “Las Fuerza del Cielo”, el elenco militante que promociona el asesor presidencial Santiago Caputo, que fue raleado de las listas en provincia de Buenos Aires por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.