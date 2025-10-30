El presidente Javier Milei recibe este jueves a varios gobernadores en Casa Rosada para comenzar a dialogar sobre las legislaciones y el proyecto de país que se viene luego de las elecciones del 26 de octubre.

Entre los presentes se encuentra Martín Llaryora, quien antes de entrar al encuentro publicó un mensaje en sus redes sociales. Allí, planteó que tiene esperanza de que se pueda, a partir de ahora, “entablar un diálogo sincero con el Gobierno Nacional”.

“Los países que crecen son los que construyen acuerdos duraderos, con seguridad jurídica, inversiones y trabajo, respetando el federalismo que equilibra el desarrollo de las provincias y mejora la vida de la gente”, planteó el mandatario provincial.

Los ausentes serán Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

“En este momento difícil, debemos poner por delante a los argentinos, más allá de las diferencias”, concluyó Llaryora.