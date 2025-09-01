Martín Llaryora: “Defendemos un modelo de sensatez”

En un acto realizado este lunes, el gobernador Martín Llaryora confirmó que Córdoba se hará cargo de las obras de los Centros de Desarrollo Infantil que habían quedado frenadas tras la decisión del Gobierno nacional de no continuarlas.

Son 13 los espacios afectados en distintas localidades del interior, destinados a la atención y el cuidado de niños y niñas de entre 45 días y 3 años.

Durante el anuncio, Llaryora planteó la diferencia del modelo de gestión del cordobesismo con la política nacional: “Nosotros estamos defendiendo el modelo de la sensatez. Un modelo que entiende, como dice Juan Schiaretti, teniendo tanto mercado como sea posible”.

Los Centros de Desarrollo Infantil tienen como objetivo ofrecer atención en salud y propuestas educativas claves en la primera infancia. Según explicó el gobernador, son una herramienta para acompañar a las familias que más lo necesitan y un paso indispensable para que los chicos lleguen en mejores condiciones a la escolaridad formal.

En el acto, Llaryora proyectó además un compromiso de gestión: “Córdoba está en el desafío de que cuando termine mi gobierno todos los chicos de tres años puedan comenzar su escolaridad a esa edad”.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que, con disciplina fiscal y administración ordenada, se podrá avanzar en los trabajos pendientes y concluir las obras, a fin de garantizar que estos espacios estén en funcionamiento en el corto plazo.