En medio de la tensión por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y en la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria, el gobernador Martín Llaryora se refirió al rol de las casas de estudio públicas y cuestionó el recorte presupuestario.

“Muchos de los que estamos acá lo pudimos hacer porque la universidad era pública. Si no hubiese sido así, no estaríamos acá”, señaló el mandatario provincial.

Llaryora también remarcó: “Nosotros podemos exigir que el país haga lo que pedimos porque en Córdoba hacemos todo lo contrario. Mientras ellos bajan el presupuesto universitario, nosotros lo ampliamos y construimos nuevas sedes”.

“Estamos aptos para elevar la voz y decirle al Gobierno nacional: no es reduciendo las oportunidades educativas que un país va a salir adelante”, dijo.

Los dichos del gobernador se dieron en el marco de un encuentro de trabajo junto a su gabinete, donde se entregaron aportes del Fondo Federal para obras de infraestructura, recursos para redes de gas domiciliarias, apoyo a cooperativas para repotenciación eléctrica y financiamiento ambiental.

La marcha en Córdoba

La concentración por la Tercera Marcha Federal Universitaria será este miércoles en el Monumento a la Reforma, desde las 13. El inicio está previsto a las 14 y el acto central será a las 15.30 en Yrigoyen y Obispo Trejo.