A pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el gobernador Martín Llaryora analizó el escenario político y económico que atraviesa Córdoba y el país, en exclusiva con SRT Media y Canal 10.

“Estamos en una situación de recesión y falta de empleo. Cerraron más de 13 mil pymes, y es difícil llegar a fin de mes”, advirtió el mandatario. Se renovarán nueve bancas en el Congreso.

Llaryora apuntó contra el Gobierno nacional y advirtió sobre la crisis: “Está entrando todo el sistema en una gran crisis. Entrás a una elección en una recesión donde hay que pedirle a este modelo que haga cambios urgentes. Ese es el desafío que tenemos con Provincias Unidas y con los seis gobernadores que acompañan este proyecto”.

“El actual modelo acompaña a la timba financiera y piensa en la macroeconomía”, criticó, al tiempo que destacó la figura del exgobernador Juan Schiaretti, quien competirá por una de las bancas en Diputados.

“Estamos ante una posibilidad los cordobeses, de acompañarlo a Juan, que no falla. Lo que necesita el Congreso son personas de ese calibre y talento, capaces de poner a la Argentina y a Córdoba primero”.

Finalmente, el sanfrancisqueño puntualizó sobre aquellos votos que irán a otros bloques: “Necesitamos el apoyo de cada uno de los cordobeses. El único que puede ganarle a Milei en Córdoba es Juan. El que no vota a Milei y vota a cualquier otra expresión, está votándolo a él”.

Y concluyó con un mensaje de unidad: “Debemos salir del antagonismo entre el mileísmo y el kirchnerismo”.