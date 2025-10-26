El gobernador Martín Llaryora también votó al filo del mediodía en la ciudad de Córdoba, y lo hizo en la escuela Santa Teresa de Jesús, ubicada en el centro de la ciudad.

El principal funcionario de la provincia felicitó “a todos los partidos por una jornada que se está desarrollando en paz en toda la provincia”.

Para Llaryora esta elección es crucial porque será “muy importante por cómo quedará formado el próximo Congreso de la Nación. Desde Córdoba siempre vamos a bregar por un país que privilegie la producción, el desarrollo y la generación de empleo, con un diálogo constante entre el sector público y privado”, agregó Llaryora.

Además, dijo el Gobernador que lo que hay que marcar es la “agenda productiva y federal del trabajo, en un país que tiene todas las condiciones”.

“Hay que darle valor a la energía, a la tierra, a los alimentos, a los minerales, al litio. Y todo eso está en el interior (…). Es por eso que Provincias Unidas (PU) es un movimiento federal. Cada uno de nosotros lo primero que necesitamos es retener las bancas que ya tenemos en el Congreso, y si sumamos una mucho mejor, para poder generar esta Argentina productiva”, sentenció el Gobernador.