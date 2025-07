Este martes comenzó en Córdoba la 1° Conferencia Climática Internacional (CCI) y la 5° Cumbre Mundial de Economía Circular, un evento de alto nivel que reúne a más de 40 especialistas de todo el mundo y que se extenderá hasta el 3 de julio en el Centro de Convenciones de la capital.

En ese marco, el gobernador Martín Llaryora brindó unas palabras en el escenario central y aprovechó para enviar un mensaje político al Gobierno nacional: “Lamentablemente la Argentina ha salido de la visión de la defensa del clima. Estamos en un país negacionista del cambio climático y no lo compartimos”, afirmó.

“Los que estamos aquí, estamos sosteniendo el espíritu de la Argentina a favor del ambiente. Estamos casi en la resistencia, así que bienvenidos a la República de Córdoba”, expresó entre risas

Además, el mandatario también agradeció el acompañamiento de mandatarios provinciales a la iniciativa ambiental: “Gracias a los gobernadores que apoyan el clima en este momento tan difícil”.

El evento fue reconocido por Naciones Unidas como “Evento Conmemorativo por los 10 años del Acuerdo de París”, debido a su enfoque en aumentar la ambición climática y lograr resultados concretos en línea con los objetivos internacionales.

“No ir para el desarrollo sustentable, no trabajar en proyectos, no invertir, y no ponerlo en la agenda del estado, no será gratis y Argentina va a ser perjudicada. Necesitamos que cambien la política ambiental”, denunció Llaryora.

La agenda completa de los tres días, con actividades abiertas y gratuitas, se encuentra disponible en el sitio oficial del evento: https://conferenciaclimatica.cba.gov.ar.