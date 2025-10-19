A menos de una semana del cierre de campaña para las legislativas del domingo 26 de octubre, el exgobernador Juan Schiaretti, primer candidato a diputado nacional por Córdoba en la lista de Provincias Unidas, lideró este sábado por la noche un acto en la ciudad de Río Cuarto, como corolario de una recorrida que en el sur provincial lo llevó por los departamentos General Roca y Roque Sáenz Peña, visitando ciudades como Huinca Renancó y Laboulaye.

Además de estar acompañado por otros candidatos y la militancia local, Schiaretti recibió el apoyo presencial del actual gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien recordó que algunos “me decían que Schiaretti no iba a ser candidato, y finalmente lo fue porque no quiere que haya otro fracaso en la Argentina”, a lo que agregó: “Estamos palo a palo. No nos sobra ningún voto. El único que le puede ganar a Milei es Schiaretti. El que no vota a Juan lo vota a Milei”.

Previamente, el exgobernador expresó que “el país necesita volver al sentido común: que en cada provincia estén las condiciones para crecer. Con obras, con industria, con salud y educación públicas para que haya futuro. Desde Provincias Unidas queremos devolverle al interior las oportunidades que se llevó el centralismo”.

“Provincias Unidas nace del interior que nunca dejó de trabajar. Queremos que Argentina vuelva a generar empleo, que premie al que produce, al que educa, al que invierte. Un país donde el Estado acompañe sin ahogar, con equilibrio fiscal, pero también con justicia social”, dijo Schiaretti, principal candidato por Córdoba en la lista de Provincias Unidas, espacio que aún no definió cuándo y dónde será su cierre de campaña en la provincia.