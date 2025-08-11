Martín Llaryora: "La economía tiene que estar al servicio del hombre"

El gobernador Martín Llaryora abrió este lunes el Primer Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, que se desarrolla en el Centro de Convenciones Córdoba, en el Complejo Ferial.

“Lo que estamos discutiendo en este momento histórico no es menor. Nosotros creemos en la solidaridad, creemos que la economía tiene que estar al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de la economía”, dijo el mandatario.

“Creemos y sabemos que sin la economía de la solidaridad muchos de los pueblos del interior del interior no tendrían absolutamente nada. A donde no llegan los privados, ahí estaban las cooperativas y mutuales. Y lo sabemos los que venimos del interior profundo”, agregó Llaryora.

El Gobernador destacó la fortaleza del movimiento cooperativo y mutualista de Córdoba: "En cada uno de los pueblos hay una cooperativa llevando bienestar y mejorando la calidad de vida de los vecinos. Cada inversión de ustedes y nuevo proyecto, es trabajo en el interior del interior”.



El evento se extenderá hasta el martes 12 de agosto y es organizado por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Cooperativas y Mutuales.

“Dar voz, nos une”, es el lema de la iniciativa que busca convertirse en uno de los principales espacios de intercambio para el sector en América Latina. Participan cooperativas, mutuales, organizaciones sociales, instituciones académicas, organismos estatales y referentes internacionales.

El programa aborda ejes clave como producción con valor agregado, salud, conectividad, juventud, equidad, sustentabilidad, finanzas asociativas, energías renovables, experiencias agropecuarias, economía circular, tecnología, educación, seguros y gestión pública.

La participación en el Congreso es libre y gratuita, con inscripción previa a través de www.congresointernacionalcoopymut.com.