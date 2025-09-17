En el marco de un día clave en el Congreso por el tratamiento del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, este miércoles Martín Llaryora llamó a diputadas y diputados a “rechazar el veto presidencial y a respaldar el financiamiento”.

“Sin educación no hay progreso posible. Vetar la Ley de Financiamiento de nuestras universidades es negar el futuro de la Argentina. Las universidades son el ámbito donde nace el conocimiento, avanza la ciencia y se impulsa la innovación tecnológica que sostiene el desarrollo humano y productivo”, escribió el gobernador de Córdoba en su cuenta de X.

“Las universidades no pueden ser la variable de ajuste. Saldremos adelante con más educación, nunca con menos”, sostuvo el mandatario provincial.

Con partidas presupuestarias desactualizadas desde el 2023, las universidades marcharán en Córdoba y todo el país durante la jornada de este miércoles. La convocatoria se enmarca en una acción conjunta acordada en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectoras y rectores de todas las universidades públicas del país, junto al Frente Sindical Universitario y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

En paralelo, Llaryora también cruzó al gobierno nacional y destacó la crucialidad que tendrá la jornada: "Negarse a brindar más recursos para garantizar el funcionamiento y el crecimiento del sistema universitario es darle la espalda a miles de jóvenes y a las familias que confían en la educación como camino de progreso. Hoy, en el Congreso de la Nación, se define el presente y el porvenir de nuestras universidades públicas".