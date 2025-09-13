Con el gobernador Martín Llaryora de anfitrión, este viernes los gobernadores del espacio Provincias Unidas marcaron su posicionamiento frente al gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones de octubre y con proyección nacional.

“Esta es una propuesta que quiere generar un proyecto nacional para la próxima presidencia, para que no se tenga que optar en contra de algo sino que por primera vez haya una propuesta nueva para sacar la argentina adelante”, afirmó el mandatario cordobés en la conferencia que dio junto a otros gobernadores del espacio en la Expo Rural de Río Cuarto.

En su discurso, Llaryora insistió con el plateo de la eliminación de retenciones y de llevar al Congreso de la Nación una Ley de Biocombustibles.



“Necesitamos una Ley de Biocombustibles para que no salgan más los granos en camiones, queremos darle valor agregado a nuestros pueblos para generar más trabajo, más progreso, basta del lobby, necesitamos defender nuestro campo y nuestra industria”, afirmó.

En particular, el Gobernador de Córdoba destacó la presencia de Juan Schiaretti como candidato a diputado nacional en las elecciones de octubre.

“Gracias Juan (Schiaretti) por animarte a enfrentar un nuevo desafío, por salir de la comodidad que la gente de Córdoba te quiere por tres maravillosas gobernaciones, y liderar la lista en Córdoba para llevar a hacer el bloque de la sensatez y de los limites a la crueldad”, afirmó Llaryora.

A la cita acudieron los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR); de Jujuy, Carlos Sadir (UCR) y de Corrientes Gustavo Valdés (UCR).

En tanto que los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres (PRO), y de Santa Cruz, Claudio Vidal (peronista), no fueron parte de la cumbre por problemas de agenda.

Tras la derrota electoral bonaerense, el gobierno nacional intentó una convocatoria a gobernadores en forma de "autocrítica". Sin embargo Milei mantiene la decisión de vetar la ley de coparticipación de los ATN que impulsan los mandatarios provinciales.

“Estamos dispuestos al diálogo y la sensatez pero estamos construyendo un proyecto distinto y nuevo, federal”, respondió Llaryora este viernes.

El jueves pasado la mesa de diálogo con los gobernadores en la Casa Rosada sólo mostró las caras de tres aliados. Se trató de Rogelio Frigerio, por Entre Ríos; Alfredo Cornejo, por Mendoza, y Leandro Zdero por Chaco.