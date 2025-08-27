El gobernador Martín Llaryora encabezó este miércoles la apertura de la segunda edición de la Expo Parques Industriales, que se realiza en el Centro de Convenciones Córdoba hasta el jueves.

“Gobernar es generar trabajo, y para eso se requieren condiciones; una de ellas es hacer que la radicación de empresas sea más fácil. Ese es el eje de nuestra política de parques industriales”, sostuvo Llaryora.

Organizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, junto con la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA), La Voz del Interior y DEYCÉ, la exposición es con entrada libre y gratuita, convocando a empresarios, inversores, referentes industriales, startups y autoridades públicas de todo el país.

En su discurso, Llaryora remarcó el esfuerzo fiscal que hace Córdoba para sostener los múltiples beneficios que la provincia otorga a través de la Ley de Promoción Industrial y la ejecución de diversas obras de infraestructura.

“Quienes vienen a Córdoba saben que tienen un Estado amigo que los va a ayudar y que va a trabajar en conjunto; de eso se trata el modelo cordobés”, afirmó el gobernador.