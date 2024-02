El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora le respondió este miércoles al presidente Javier Milei tras las acusaciones e insultos del mandatario nacioanl.

En medio de la disputa entre el Ejecutivo nacional y las provincias, particularmente Córdoba y Santa Fe, el presidente Javier Milei brindó una entrevista periodística este miércoles, en la que volvió a cargar contra los gobernadores, ratificando el ajuste que lleva adelante con los recortes de envíos de fondos a las administraciones provinciales.

En ese marco, rápidamente Llaryora salió al cruce del presidente elevando la discusión entre ambos, luego de que Milei tildara de “traidor” a Llaryora, por la caída de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados.

Van a fundir a los argentinos

Llaryora aseguró que el presidente “se equivoca” y afirmó que si continúa con este plan de ajuste sin hacerlo en un marco de diálogo y fortalecimiento del empleo y la producción, “Milei va a fundir a todos los argentinos”.

Respecto de las acusaciones en su contra, Llaryora reiteró que acompañaron la Ley en general pero que hubo lógicas discusiones en torno a determinados artículos y afirmó que no traicionó a nadie porque “nunca hubo un acuerdo para votar la ley completa”.

“Se equivoca el Presidente, Córdoba no puede ni subir ni bajar una ley”, dijo Llaryora durante una entrevista en el canal porteño de cable Todo Noticias.

En esa línea, el mandatario cordobés habló de sus cincidencias con su par santafecino, Maximiliano Pullaro "Nosotros estamos defendiendo el trabajo y la producción, no vamos a entregar el complejo productivo del interior de la Argentina”, dijo Llaryora.

Pedido de disculpas y envío de fondos

Con respecto a la falta de envío de fondos de la nación para el transporte y el fondo de incentivo docente, Llaryora dijo que “Si el Presidente quiere gobernadores que entreguen a su gente, que no cuente conmigo”.

"El Presidente quiere fundir a todos los argentinos si sigue así. Le saca la plata a los docentes y perjudica la educación. Le quiere poner impuestos a la producción para hacer quebrar a las industrias. No se puede enojar e insultar, espero que reflexione porque tenemos que trabajar todos juntos, buscar en consenso y el diálogo”, afirmó Llaryora.

Además, el gobernador de Córdoba dijo tener la esperanza de que tal como lo hizo con el papa Francisco, el presidente Milei “le pida disculpas por haberlo insultado” si pueden tener la oportunidad de volverse a encontrar personalmente.

Inflación “enorme”

Respecto del índice de Inflación conocido ayer que marcó una suba de precios del 20,% en enero, Llaryora advirtió que sigue siendo “enorme”.

“No se puede festejar esa cifra, la inflación va a bajar, pero va a subir el desempleo y la cantidad de pobres. Vamos hacia una recesión tremenda. Si no trabajamos todos juntos la crisis va a empeorar y va a ser muy dura”, planteó el gobernador cordobés.

Lista "fascista”

Con relación a la lista de supuestos “traidores” que difundieron desde el Gobierno nacional y el propio presidente Milei, responsabilizando a legisladores y gobernadores por la caída de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, el mandatario cordobés criticó duramente esa actitud.

“Si he tenido artistas que han hablado mal de mi pero no los pongo en una lista negra ni los expongo, porque esto de poner artistas, periodistas y dirigentes políticos en listas y clasificarlos de traidores es fascismo y no conduce a ningún lado”, indicó.

"Creo que hay que llamar a la unidad de la Argentina, todos juntos para ayudar a salir de esta crisis. Así pensé cuando lo acompañé con la ley, no tenemos que agredir más, tenemos que pasar a otra etapa en la que volvamos a recrear el diálogo”.