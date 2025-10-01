Martín Llaryora, contra Milei: “No tiene la voluntad de hacer una obra, pero se queda con la plata”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, preside el acto donde se pone en en marcha la obra vial de la Autopista de la Ruta Nacional 19, que une Santiago Temple con la ciudad de Arroyito.

Se trata de una infraestructura estratégica, destinada a completar los tramos que el Estado nacional dejó inconclusos y que garantizará una conexión más segura entre la Capital provincial y San Francisco.

En diálogo con Canal 10, el gobernador Martín Llaryora se quejó de la falta de envío de fondos por parte de la Nación: “Nosotros no sabemos a donde van esos fondos. No hay ni siquiera presupuesto en Argentina. La no finalización de las obras es un gran problema. Hay muchas rutas en nuestras provincias que son nacionales. A los que la recorren les pido que se suban con cuidado”, sostuvo.

El mandatario provincial apuntó contra el gobierno de Javier Milei: “Este gobierno ni siquiera tiene la voluntad de hacer una obra en el país, pero se queda con la plata”.

Es un beneficio directo para las ciudades de los departamentos Capital, Río Primero, Río Segundo y San Justo, detallaron desde la Provincia.

La “ruta de la muerte”, deuda pendiente del Gobierno nacional desde hace varios años, se cobró la vida de numerosos cordobeses y argentinos, y a eso se refirió Llaryora. “Desde el año 70 se empezó a prometer esta ruta. Vinieron gobiernos nacionales y todos mintieron. Si o si la vamos a terminar nosotros los cordobeses", remarcó.

Del acto participaron el Ministro de Gobierno, Manuel Calvo, el intendente de Santiago Temple, Marco Ferace, el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, entre otras autoridades y ministros.