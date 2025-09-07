Este lunes por la mañana, el gobernador Martín Llaryora lanzará oficialmente la segunda edición del programa Empleo +26, “una política pública que se consolidó como herramienta clave para la inclusión laboral de personas mayores, con prioridad para quienes tengan más de 45 años y se encuentren desempleadas o sin empleo registrado”.

“Gobernar es generar trabajo, y en Córdoba no queremos que nadie se quede al costado del camino. Por eso he tomado la decisión de lanzar el Programa de Empleo +26: son 10.000 nuevas oportunidades laborales con prioridad para las personas mayores de 45 años, a quienes les facilitaremos su reinserción laboral”, expresó Llaryora en su cuenta de la ex Twitter.

El gobernador no dejó pasar la oportunidad para hacer mención al delicado momento económico que vive la Argentina y, en particular, a la falta de empleo: “Atravesamos una situación económica difícil, y una de las consecuencias más dolorosas es la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Para nosotros no son números ni una simple estadística, sino que son cordobesas y cordobeses que atraviesan la angustia de no tener el trabajo que se merecen para mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos”, sentenció.

En relación con la participación del sector privado en el Programa Empleo +26, Llaryora agradeció “por acompañar y apoyar esta iniciativa, y por la predisposición a trabajar siempre en conjunto por el progreso de nuestra provincia. En Córdoba ponemos a las personas en el centro de nuestras prioridades”, finalizó.

Se espera que en la presentación de este lunes en el Centro Cívico se dé a conocer más información para los interesados en anotarse en el programa.