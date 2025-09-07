Este lunes por la mañana, el gobernador Martín Llaryora lanzará oficialmente la segunda edición del programa Empleo +26, “una política pública que se consolidó como herramienta clave para la inclusión laboral de personas mayores, con prioridad para quienes tengan más de 45 años y se encuentren desempleadas o sin empleo registrado”.

“Gobernar es generar trabajo, y en Córdoba no queremos que nadie se quede al costado del camino. Por eso he tomado la decisión de lanzar el Programa de Empleo +26: son 10.000 nuevas oportunidades laborales con prioridad para las personas mayores de 45 años, a quienes les facilitaremos su reinserción laboral”, expresó Llaryora en su cuenta de la ex Twitter.

X de Martín Llaryora

El gobernador no dejó pasar la oportunidad para hacer mención al delicado momento económico que vive la Argentina y, en particular, a la falta de empleo: “Atravesamos una situación económica difícil, y una de las consecuencias más dolorosas es la pérdida de miles de puestos de trabajo. 

Para nosotros no son números ni una simple estadística, sino que son cordobesas y cordobeses que atraviesan la angustia de no tener el trabajo que se merecen para mejorar su calidad de vida y la de sus seres queridos”, sentenció.

En relación con la participación del sector privado en el Programa Empleo +26, Llaryora agradeció “por acompañar y apoyar esta iniciativa, y por la predisposición a trabajar siempre en conjunto por el progreso de nuestra provincia. En Córdoba ponemos a las personas en el centro de nuestras prioridades”, finalizó.

Se espera que en la presentación de este lunes en el Centro Cívico se dé a conocer más información para los interesados en anotarse en el programa.