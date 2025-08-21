El gobernador Martín Llaryora estuvo en el 50 aniversario de la Cámara Argentina del Maní y aprovechó la oportunidad para anunciar la creación del Instituto Argentino del Maní. En ese marco, también propuso desarrollar el Sello de Certificación de Calidad y Origen del Maní Córdoba.

El Instituto Argentino del Maní será un centro de referencia y nodo de articulación del sector a nivel nacional, trabajando en innovación e impulsando la formación técnico-científica y las instituciones relacionadas con la cadena productiva del maní.

Además, contendrá un centro de capacitación dedicado a la formación de nuevos recursos humanos, aportando así capital humano a una cadena de valor en constante crecimiento y desarrollo, que demanda más y nuevos perfiles.

El sello “Maní Córdoba”, por su parte, forma parte de una estrategia orientada a resaltar las virtudes del maní cordobés, reconocido internacionalmente por su calidad.

El maní, en números

Argentina es el mayor exportador mundial de maní, un sector que generó más de 1.100 millones de dólares. La provincia de Córdoba concentra el 75% de la producción total nacional y el 95% de su industrialización.

Además, 30 localidades del sur cordobés tienen al maní como su principal actividad económica con más de 12.000 empleos directos y cientos de miles indirectos. En paralelo, 5 plantas ya generan energía eléctrica usando cáscara de maní, demostrando que podemos ser líderes productivos, ambientales y sociales.