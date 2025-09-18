El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció un incremento salarial histórico para 2.833 agentes de la salud provincial, quienes recibirán una mejora promedio de 300 mil pesos en sus haberes. La medida, que impactará en 1.999 trabajadores de planta permanente, 728 contratados y 106 interinos, representa un desembolso mensual de 1.500 millones de pesos.

“En Córdoba reafirmamos nuestro compromiso con la salud pública. Por eso he tomado la decisión de efectivizar el aumento salarial y la carrera administrativa para los equipos de salud de la provincia”, expresó Llaryora a través de su cuenta de X, al confirmar la implementación del decreto N.º 177/2025 que reglamenta la ley N.º 10.889.

De esta manera se actualiza y unifica el régimen laboral de todo el personal de salud, organizando los grupos y subgrupos ocupacionales de acuerdo con la formación académica de cada profesional. Los licenciados en enfermería, fisioterapia, nutrición, trabajo social y otras disciplinas pasan al Grupo Ocupacional I, mientras que los técnicos de laboratorio e instrumentación quirúrgica ascienden al Grupo II.

Los aumentos se verán reflejados en los haberes de septiembre, acreditados en los primeros días de octubre. Además, el Ejecutivo provincial dispuso la plena vigencia de la carrera administrativa, que prevé ascensos cada dos o tres años sujetos a capacitación y evaluación de desempeño.

La decisión responde a un reclamo histórico de sindicatos y colegios profesionales y se enmarca en los acuerdos paritarios alcanzados en mayo con el Sindicato de Empleados Públicos. Este panorama, que logra generar impacto en la masa salarial, asciende a 1.500 millones de pesos y alcanza a 1.999 agentes de planta permanente, 728 contratados y 106 interinos.

Entre los cambios principales:

Profesionales con títulos de licenciatura en enfermería, bioimágenes, fisioterapia, trabajo social, nutrición, psicopedagogía, psicomotricidad, entre otras disciplinas, pasan del Grupo Ocupacional II al Grupo Ocupacional I.

Técnicos en laboratorio e instrumentación quirúrgica pasan del Grupo Ocupacional III al Grupo Ocupacional II.

Por otra parte, de manera complementaria, el gobierno provincial ha dispuesto la plena vigencia de la carrera administrativa del equipo de salud.

Este esquema prevé ascensos cada dos o tres años, según la categoría, sujetos al cumplimiento de las instancias de capacitación en servicio y a la aprobación de la evaluación anual de desempeño. Estas medidas forman parte de los acuerdos alcanzados en la negociación salarial del pasado mes de mayo con el Sindicato de Empleados Públicos.