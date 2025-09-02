El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, planteó la defensa de la industria en el 17.º Coloquio Industrial, donde repartió críticas al Gobierno nacional y al kirchnerismo de cara a las elecciones legislativas de octubre.

La ceremonia se realizó al mediodía de este martes en el Centro de Convenciones Córdoba, bajo el lema “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”.

“No podemos sostener solo un esquema pensado en algo tan importante como la macroeconomía sin tener al lado un programa de desarrollo”, afirmó Llaryora.

El mandatario anunció una quita del impuesto sobre los ingresos brutos para las pequeñas empresas industriales que facturen menos de 320 millones de pesos.

“No vamos a esperar a armar un acuerdo con la Nación; vamos a seguir ayudando porque creemos que la industria es el motor. Industria radicada en Córdoba, que se inscriba en el régimen de industria cordobesa y que facture menos de 320 millones de pesos, en Córdoba va a pagar cero ingresos brutos”, afirmó Llaryora.

El gobernador lanzó críticas tanto al actual Gobierno nacional como al kirchnerismo al proponer que el "modelo de Córdoba" es el de la sensatez, el respeto a las instituciones y el trabajo público-privado.

“Un modelo del Estado que parece que lo puede todo y que ahoga a la actividad privada, que a veces veía como enemigas a determinados referentes de la actividad privada y sectores, como también a determinadas provincias; ese modelo claramente fracasó y espero que no vuelva más”, afirmó Llaryora.

En espejo, el mandatario afirmó que tampoco funciona un modelo donde “el mercado lo puede solo, que estabilizando la macroeconomía y liberando todo vamos a conseguir salir adelante sin entender que esos modelos no existen en ningún país del mundo”, señaló.