El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, celebró el rechazo en la Cámara de Diputados al veto de Javier Milei sobre la emergencia en discapacidad.

"Agradezco a los diputados del Congreso de la Nación por haber votado a favor de la ley de emergencia en #Discapacidad, escuchando a un sector muy importante y vulnerable de la Argentina", afirmó el mandatario.

Llaryora fue uno de los gobernadores que apoyó el rechazo al veto con la presencia de los representantes del bloque Hacemos Unidos por Córdoba.

Ver: Discapacidad: Llaryora anunció un fondo para alimentos en instituciones con doble jornada

"Este es también un triunfo de la democracia que se impone para cuidar a nuestra gente", afirmó el gobernador a través de su cuenta de X.

Además, el mandatario remarcó que seguirá "trabajando para apoyar y potenciar el trabajo de las organizaciones y familias que les toca vivir esta realidad".