Este jueves, el Senado de la Nación aprobó y convirtió en Ley el proyecto de Financiamiento Universitario. Una iniciativa que ya había obtenido media sanción en Diputados y que el Gobierno Nacional ya anunció que vetará.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, celebró este viernes la decisión de los ediles y lo compartió en sus redes sociales. Destacó además que la aprobación haya sido por amplia mayoría.

“Las universidades son el ámbito donde nace el conocimiento, avanza la ciencia y se impulsa la innovación tecnológica al servicio del desarrollo humano. Asegurar los recursos del sistema universitario nacional no es un gasto: es una inversión en más progreso y oportunidades”, remarcó Llaryora.

Además, hizo referencia a la importancia de la educación e hizo mención a la importancia de la Universidad Nacional de Córdoba. “Los cordobeses sabemos muy bien lo que significan nuestras universidades: cada año miles de jóvenes llegan a nuestra provincia con la esperanza de forjar un futuro mejor”.

También aprovechó para señalar la importancia de la Universidad Provincial de Córdoba al recordar que se construyen 14 nuevas sedes regionales en toda la provincia.