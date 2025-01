Martín Llaryora con Frigerio y Pullaro: "Si se funde el campo, la vamos a pasar muy mal"

El bloque de la Región Centro mantiene este martes un importante encuentro en la ciudad de Rosario. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, viajó junto a su par de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, a la provincia vecina de Santa Fe. Ambos fueron recibidos por el mandatario y actual presidente pro témpore de la Región Centro, Maximiliano Pullaro.

El cónclave tiene por objeto debatir el impacto de las políticas impositivas al sector agropecuario y elevar al Gobierno Nacional el reclamo por la eliminación o reducción de las retenciones al campo. Además, participan del encuentro expertos en producción de cada provincia.

La demanda por medidas de alivio fiscal para el agro es uno de los principales reclamos de la Región Centro. Martín Llaryora, en consonancia con la Mesa de Enlace de Córdoba, ha manifestado en reiteradas oportunidades dicho pedido, argumentando que “el 94% de la carga impositiva de los productores rurales cordobeses son los impuestos nacionales". Incluso, días atrás, el gobernador se expresó desde el Festival de Jesús María, donde reiteró su postura a favor de bajar las retenciones.

Luego de la reunión, los mandatarios brindaron una conferencia de prensa en vivo por Youtube.

Los tres se enfocaron en el mismo objetivo: acompañar y defender el campo, solicitando la eliminación de las retenciones.

Rogelio Frigerio fue el primero que remarcó que el campo “genera arraigo” y que el reclamo “tiene que ver con lo productivo con el empleo y con la coordinación de políticas públicas”. Manifestó que “defender al campo es defender a nuestras provincias”.

“Planteamos la necesidad de convocar de manera perentoria a los representantes de las entidad del campo y de los trabajadores rurales para monitorear la situación del sector agropecuario (…) Somos provincias agropecuarias, vamos a defender a nuestro principal factor de desarrollo”.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, inició su exposición diciendo: “Estamos solicitando las bajas de las retenciones. Siempre fue un mal impuesto. De hecho es el único país que paga retenciones”. El mandatario hizo referencia a países hermanos que van en crecimiento, porque no tienen retenciones, mientras que “nosotros vamos en continua decadencia”.

Con palos al gobierno nacional, apuntó: “No hemos perdido mas gracias al esfuerzo de nuestros productores y las industrias agropecuarias. Aun con las malditas retenciones seguimos produciendo”.

Las variedades climáticas, los precios internacionales, la situación financiera y los años de retenciones acumuladas, enumeró, como los factores que afectan al sector: “Si no hay un cambio rápido de bajar las retenciones podemos tener un colapso en materia agropecuaria como se vivieron en la época de los '90”.

Y amplió: “Queremos bajar las retenciones para que ese dinero quede en manos de los productores para que vuelva a nuestras regiones. Gobernar es generar trabajo y no podemos generar trabajo si ahogan y asfixian a la producción".

El mandatario cordobés, firme, dijo: "En la región centro nadie quiere vivir de un subsidio, todos quieren vivir de un buen empleo y para eso no podemos matar a un motor productivo o uno de los pilares que tiene la región centro y la Argentina, que le ha dado miles de millones de dólares al país y ha sido el motor de ingresos de divisas".

“El campo no puede más, no da más (…) Si no tomamos decisiones rápidas, el campo se puede fundir y si se funde el campo la vamos a pasar muy mal”, dijo, sin eufemismos.

Luego, en rueda de prensa, amplió: “Cuando fue la Ley de Bases nos quisieron meter otra retención, del 15% de retenciones al valor agregado. ¿Saben la cantidad de fabricas que estarían cerradas? Eso lo defendimos nosotros”.

En relación las medidas del gobierno nacional, indicó: “Hemos acompañado iniciativas para que Argentina avance y hemos puesto el stop en otras que creímos que eran negativas (…) estamos advirtiendo la situación del campo hoy y lo que puede pasar mañana”.

"Se va a cortar la línea de pago del interior país (…) Es la hora del campo. O lo ayudas o se puede fundir", concluyó.

Por último, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe señaló: “Estamos de acuerdo con la baja impositiva que propone el gobierno nacional y en sostener el equilibrio fiscal pero entendemos que, en función de la baja de impuestos, el próximo impuesto que debe bajar tiene que ser asociado al campo y tienen que ser las malditas retenciones, como dijo Llaryora, porque el campo no puede más”.

El funcionario continuó: “El impacto de las retenciones en la región centro es del 70%, estas provincias son las que mas producen en la Argentina”.



